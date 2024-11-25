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    Друг Уткина раскрыл причину смерти Василия

    Блогер Виктор Кравченко рассказал о дружбе с Василием Уткиным.

    • Уткин умер в этом году в возрасте 52 лет.
    • Причиной смерти стала тромбоэмболия лeгочной артерии.
    • Уткин дважды получал «ТЭФИ».

    – У нас были сложные отношения. Они могли напоминать отношения супружеской пары, которая 20 лет в браке. Никак не уживается, но не расстается из-за детей.

    Когда я Васе писал, что мне плохо… Да даже когда не писал, Вася мог позвонить и сказать: «Вы с [женой] Ренатой дома?» – «Да». – «Спуститесь». Он был в машине: «Садитесь» – «А что такое?» – «Здесь есть кальянная. Поехали?» – «Вася, ты же не куришь кальян». – «Но вы же любите». Когда он чуть-чуть чувствовал, что что-то не так, его не надо было просить о помощи.

    Представь картину: у метро «Новые Черемушки» в кальянную заходит Василий Уткин. Говорит: «Мне клубничное мороженое, а ребятам – кальян». Мы с Ренатой курим кальян, а Вася ест мороженое и не вмешивается. Мы даже не общаемся. Но вот такой вечер он нам устроил.

    Мы с Васей вообще часто молчали. В этом баре на моем месте всегда сидел Вася, а на твоем – я. Диван специально укрепили под Васю, чтобы он точно не упал. Мы могли просидеть 12-13 часов: бесконечно менялись люди, а мы сидели и сидели, сидели и сидели. Шел футбол, Вася делал заметки, реагировал в телеграме, а я ел крылышки и пил пиво.

    – Москва без Уткина опустела?

    – Ты повторил его слова. Вася говорил: «Мне кажется, Москва пустая».

    Все его окружение уехало, радиостанцию закрыли, он жил в одиночестве. И это одна из причин его смерти.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Спортс

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    Комментарии (1)
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    Иван Петров 1986
    1732543672
    Жаль Уткина.
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