Друг Уткина раскрыл причину смерти Василия

Блогер Виктор Кравченко рассказал о дружбе с Василием Уткиным.

Уткин умер в этом году в возрасте 52 лет.

Причиной смерти стала тромбоэмболия лeгочной артерии.

Уткин дважды получал «ТЭФИ».

– У нас были сложные отношения. Они могли напоминать отношения супружеской пары, которая 20 лет в браке. Никак не уживается, но не расстается из-за детей.

Когда я Васе писал, что мне плохо… Да даже когда не писал, Вася мог позвонить и сказать: «Вы с [женой] Ренатой дома?» – «Да». – «Спуститесь». Он был в машине: «Садитесь» – «А что такое?» – «Здесь есть кальянная. Поехали?» – «Вася, ты же не куришь кальян». – «Но вы же любите». Когда он чуть-чуть чувствовал, что что-то не так, его не надо было просить о помощи.

Представь картину: у метро «Новые Черемушки» в кальянную заходит Василий Уткин. Говорит: «Мне клубничное мороженое, а ребятам – кальян». Мы с Ренатой курим кальян, а Вася ест мороженое и не вмешивается. Мы даже не общаемся. Но вот такой вечер он нам устроил.

Мы с Васей вообще часто молчали. В этом баре на моем месте всегда сидел Вася, а на твоем – я. Диван специально укрепили под Васю, чтобы он точно не упал. Мы могли просидеть 12-13 часов: бесконечно менялись люди, а мы сидели и сидели, сидели и сидели. Шел футбол, Вася делал заметки, реагировал в телеграме, а я ел крылышки и пил пиво.

– Москва без Уткина опустела?

– Ты повторил его слова. Вася говорил: «Мне кажется, Москва пустая».

Все его окружение уехало, радиостанцию закрыли, он жил в одиночестве. И это одна из причин его смерти.

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