Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Самедов переведен в молодежный состав «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что полузащитник команда Александр Самедов переведен в молодежный состав железнодорожников. Напомним, ранее сообщалось о конфликте между специалистом и 32-летним хавбеком.

    «Самедов будет тренироваться завтра с резервной командой. Сегодня у нас выходной. Если он будет хорошо работать в молодежной команде и хорошо сыграет в матче дублирующих составов, то мы включим его в список на встречу основных команд, а если будет плохо тренироваться, то нет. Не могу сказать, будем ли мы рассчитывать на игрока в весенней части сезона. Тут все зависит от него, не от меня», – сказал Семин.

    В текущем сезоне на счету Самедова 15 матчей, в которых он отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2016 13:37
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +351

      zadira56 2 декабря 2016, 20:04

      Ого!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      DOMENSO 2 декабря 2016, 19:16

      Самедушку в динамо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 2 декабря 2016, 17:21

      Ну и пусть детям мячи подаёт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 2 декабря 2016, 17:17

      Хороший игрок(по "Динамо"помню)постоянно с ним поступают не важно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Pourport 2 декабря 2016, 17:34

      Видимо дело не в тренерах, а в Самедове, раз постоянно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3546

      momwig_ 2 декабря 2016, 16:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Старость - не радость... вот и Палыч стал истеричкой. "Поговорю с Самедовым. Хочет уйти - его право..." Видать, поговорили. ))

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      serghio1990 2 декабря 2016, 16:15

      и зачем он спартаку,под его схему никак не подходит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +274

      Berikosha 2 декабря 2016, 15:47

      ст.1 Тренер всегда - прав! ст.2 Если тренер не прав, см ст.1

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 2 декабря 2016, 15:24

      Ну и кому от этого станет лучше? Самедов отдохнет пока перед каникулами без риска получить травму до перехода в Спартак и все.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      K1slo 2 декабря 2016, 14:40

      Самедов

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      АНЖИ ЦАХУР 2 декабря 2016, 14:10

      правильноПАЛЫЧ

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 