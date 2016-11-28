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    Головин стал лауреатом премии «Первая пятерка»

    Лауреатом премии «Первая пятерка», учрежденной Детской футбольной лигой, стал полузащитник ЦСКА Александр Головин, которого 84 из 100 опрошенных поставили на первое место. Он набрал 277 баллов, у ближайшего преследователя Рифата Жемалетдинова («Рубин») – 101. Далее расположились Георгий Тигиев («Анжи»), арендованный «Оренбургом» у армейцев Дмитрий Ефремов и Игорь Безденежных («Уфа»). Напомним, что за премию боролись лучшие игроки не старше 21 года.

    Головин стал пятым футболистом ЦСКА в истории премии, после Игоря Акинфеева (2005), Алана Дзагоева (2008), Георгия Щенникова (2009) и Константина Базелюка (2013).

    Источник: ПФК ЦСКА

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    28.11.2016 11:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +933

      alll-1 28 ноября 2016, 13:54

      за что ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 28 ноября 2016, 12:30

      Дальнейшего роста на благо нашего футбола.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +442

      PFC CSKA MOSCOW 28 ноября 2016, 12:22

      И все кроме Базелюка в основе играют
      Обидно за пацана, пересидел на лавочке

      0
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    • ...
      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 28 ноября 2016, 12:04

      поздравляю

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      policepnz 28 ноября 2016, 11:48

      так и хочется порифмовать первая шестерка) но пацан заслужил!

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 28 ноября 2016, 11:35

      странные какие то специалисты... Жемалетдинов блеснул в Локо в 2 играх, ушел в Рубин и теперь скамейку полирует, выходит только по праздникам, а он второй... в то время как Тигиев уже второй сезон играет в основе Анжи...

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      Рейтинг: +176

      chegaev88 28 ноября 2016, 11:34

      А где вообще Базелюк

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > chegaev88 28 ноября 2016, 11:36

      в Португалии штаны протирает

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