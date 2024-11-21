Дюков прокомментировал желание Дзюбы забить рекордный гол за сборную

Президент РФС Александр Дюков не планирует просить Валерия Карпина вызвать в сборную России Артема Дзюбу.

«Принимает решение главный тренер, а не президент РФС и прочие руководящие лица. Я не тренер, у меня нет даже лицензии категории С.

Намекнуть Карпину? Это неправильно, я не буду это делать. Я не просил ни за одного игрока, что касается вызова в сборную. Не хочу влиять на определение этого списка», – сказал Дюков.

Форварда не было в национальной команде с 2021 года – с тех пор, как ее возглавил Карпин.

Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.

Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

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