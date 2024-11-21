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    • Дюков прокомментировал желание Дзюбы забить рекордный гол за сборную

    Дюков прокомментировал желание Дзюбы забить рекордный гол за сборную

    Президент РФС Александр Дюков не планирует просить Валерия Карпина вызвать в сборную России Артема Дзюбу.

    «Принимает решение главный тренер, а не президент РФС и прочие руководящие лица. Я не тренер, у меня нет даже лицензии категории С.

    Намекнуть Карпину? Это неправильно, я не буду это делать. Я не просил ни за одного игрока, что касается вызова в сборную. Не хочу влиять на определение этого списка», – сказал Дюков.

    • Форварда не было в национальной команде с 2021 года – с тех пор, как ее возглавил Карпин.
    • Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
    • Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.11.2024 09:16
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    Комментарии (1)
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    aldo conte
    1732174207
    Кержаков забивал свои голы с серьезными соперниками. Дзюба хочет набрать количество голов за счет третьеразрядных команд. Кому нужны такие "рекордсмены"?
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