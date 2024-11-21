Губерниев призвал Карпина вернуть Дзюбу в сборную

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев хотел бы вновь увидеть Артема Дзюбу в сборной России.

«Было бы неплохо вызвать Дзюбу в качестве разовой акции, сделать какие-то проводы, чтобы отдать ему должное. Болельщики с удовольствием это обсуждали бы.

Объективно Артем в состав вряд ли попадает, но сделать реверанс с точки зрения его заслуг было бы неплохо. В текущем сезоне он играет лихо, поэтому я за то, чтобы Карпин взял Дзюбу хотя бы на один матч», – сказал Губерниев.

Форварда не было в национальной команде с 2021 года – с тех пор, как ее возглавил Карпин.

Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.

Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

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