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    Губерниев призвал Карпина вернуть Дзюбу в сборную

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев хотел бы вновь увидеть Артема Дзюбу в сборной России.

    «Было бы неплохо вызвать Дзюбу в качестве разовой акции, сделать какие-то проводы, чтобы отдать ему должное. Болельщики с удовольствием это обсуждали бы.

    Объективно Артем в состав вряд ли попадает, но сделать реверанс с точки зрения его заслуг было бы неплохо. В текущем сезоне он играет лихо, поэтому я за то, чтобы Карпин взял Дзюбу хотя бы на один матч», – сказал Губерниев.

    • Форварда не было в национальной команде с 2021 года – с тех пор, как ее возглавил Карпин.
    • Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российской сборной.
    • Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

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    Источник: Metaratings

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    21.11.2024 09:40
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    The only one
    1732171586
    Да можно вернуть на один матч. Но при условии, то Губерниев всенародно поклянётся больше никогда не быть комментатором.
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    Krics
    1732173383
    Теперь каждая кухарка футбольный обозреватель,ихмо.
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    alex1951
    1732179738
    -----лимон отступных Карпуше,тогда хоть на 2 игры))))
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    Strig
    1732180405
    *******.... поганой метлой губернатора гнать отовсюду... ********
    Ответить
    nik55
    1732181861
    тупой о тупом----короче 2 бревна
    Ответить
    subbotaspartak
    1732185388
    ...сделать реверанс... станцевать мазурку... облобызать Губу... или Губе...
    Ответить
    Plyash
    1732186186
    Губа,у психиатра давно не был? Пора,батенька,несомненно пора.
    Ответить
    Интерес
    1732187859
    Выгнали из пространства биатлона,так он в футбол полез.Ахтунг!
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    zigbert
    1732194752
    Такие призывы вызывают удивление. Зачем Губерниеву потребовалось устраивать этот цирк?
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