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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Дзюба опроверг слухи о драке с Лодыгиным. Гарсию могут наказать за удар Газинского. Дайджест событий дня

Дзюба опроверг слухи о драке с Лодыгиным. Гарсию могут наказать за удар Газинского. Дайджест событий дня

Заха отказался от выступлений за сборную Англии

Полузащитник «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха решил играть за команду Кот-д’Ивуара, несмотря на то, что был заигран за сборную Англии в двух товарищеских матчах. Кроме того, Заха играл за англичан на уровне молодежных и юношеских сборных, однако принял решение выступать за африканскую страну. Свой дебют в новой национальной команде Заха может оформить на Кубке африканский наций-2017.

Самый дикий матч выходных. Кровавая перестрелка в Англии – 5:4!

Головин выиграл премию «Первая пятерка»

Сюрприза не произошло: полузащитник ЦСКА Александр Головин стал лауреатом премии «Первая пятерка», учрежденной Детской футбольной лигой. 84 из 100 опрошенных поставили армейца на первое место. Вторым «финишировал» Рифат Жемалетдинов («Рубин»), далее расположились Георгий Тигиев («Анжи»), Дмитрий Ефремов («Оренбург») и Игорь Безденежных («Уфа»). Головин – пятый представитель ЦСКА из числа победителей в этой номинации.

Дзюба отрицает слухи о драке

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал информацию о потасовке с голкипером Юрием Лодыгиным после матча в Краснодаре. «У нас не было драки. Вы видите что-нибудь на лице? Вообще не было ничего, выдумывать не надо», – сказал Дзюба. «Журналистам не стоит раздувать скандал», – вторит футболисту телекомментатор Геннадий Орлов. Поверим, что нам остается?

Окриашвили, Фернандо, Фидлер и другие супергерои 15-го тура РФПЛ

«Краснодар» будет добиваться дисквалификации Хави Гарсии

После победного матча 15-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:1) руководство «Краснодара» обратилось в КДК РФС с просьбой рассмотреть эпизод встречи на 80-й минуте, когда полузащитник питерского клуба Хави Гарсия ударил локтем в лицо Юрия Газинского, который после этого в течение нескольких минут находился без сознания и получил перелом носа. Таким образом, испанский футболист может быть дисквалифицирован, если КДК сочтет нужным наказать его за чрезмерную грубость.

8 пропущенных голов «Спартака», 7 удалений «Ростова» и другая шокирующая статистика первого круга

Кононову предлагали возглавить сборную России

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал, как ему поступило предложение возглавить сборную России после увольнения Фабио Капелло. «Мне предлагали этот вариант, на что я отвечал: «Нет проблем, смогу совмещать две должности». Но, посмотрев со стороны, как это все-таки тяжело, какие на это уходят энергозатраты… Мне было очень жаль, что на чемпионате Европы получился такой результат», – отметил Кононов в эфире программы «Спортивный интерес» на телеканале «Матч ТВ».

«Интеру» нужен Алексис Санчес

Миланский «Интер» рассчитывает уже в ближайшее трансферное окно купить форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса, причем выложить за этого игрока очень серьезную сумму. Ее размер не называется, но известно, что зимой руководство «Интера» может потратить на усиление примерно 150 миллионов евро. Что касается чилийца, то на его счету 11 очков по системе «гол плюс пас» в 13 матчах АПЛ в нынешнем сезоне.

ЦСКА до сих пор не получил мотивировочную часть по «делу Еременко»

УЕФА так пока и не отправил ЦСКА мотивировочную часть решения о дисквалификации полузащитника Романа Еременко. Об этом сообщил юрист Артем Пацев. Напомним, 18 ноября игрока отстранили на два года за обнаружение в допинг-пробе следов кокаина и его метаболитов. Вердикт может быть обжалован в течение трех суток после получения мотивировочной части решения КЭДК.

В Финляндии не будут продавать футболки с фамилией Еременко

После того, как УЕФА наказал хавбека ЦСКА Романа Еременко двухлетней дисквалификацией за употребление кокаина, официальный магазин атрибутики сборной Финляндии отказался продавать футболки национальной команды с фамилией футболиста. Такое решение было принято именно после объявления итогов расследования УЕФА.

Россия. Премьер-лига Россия Кристал Пэлас Кот-д'Ивуар ЦСКА Зенит Краснодар Россия Финляндия Интер Арсенал Дзюба Артем Еременко Роман Санчес Алексис Хави Гарсия Газинский Юрий Заа Вилфрид Лодыгин Юрий Головин Александр Кононов Олег
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