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    Самый дикий матч выходных. Кровавая перестрелка в Англии – 5:4!


    4.8
    Голосов: 5
    27.11.2016 09:20
    В Англии случилось настоящее безумие: «Суонси» и «Кристал Пэлас» забили 9 мячей на двоих! «Бомбардир» показывает, как это было.

    Первый мяч забил Заха, но в середине второго тайма счет был 3:1 в пользу «лебедей». Затем команда Пардью совершила выдающийся камбэк и повела 3:4. Ну а что потом сотворил «Суонси» – мы комментировать не будем.

    Смотрите полный обзор матча:

    Нам кажется, это даже круче, чем «Боруссия» – «Легия»!

    «Челси» – «Тоттенхэм»: хозяева победили благодаря голам Педро и Мозеса

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 5
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +586

      lNeTl 27 ноября 2016, 12:12

      У всех нормально rutube работает?У меня через смартфон глючит

      0
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      Рейтинг: +44

      AlMann 27 ноября 2016, 09:32

      Лишний раз доказывает, что Фабиански - недоразумение, а не голкипер.

      0
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      Рейтинг: +20

      Li_KiM_JuuS 27 ноября 2016, 02:15

      я кончил. Спасибо

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 27 ноября 2016, 00:43

      гандбол

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