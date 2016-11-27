Самый дикий матч выходных. Кровавая перестрелка в Англии – 5:4!

В Англии случилось настоящее безумие: «Суонси» и «Кристал Пэлас» забили 9 мячей на двоих! «Бомбардир» показывает, как это было.

Первый мяч забил Заха, но в середине второго тайма счет был 3:1 в пользу «лебедей». Затем команда Пардью совершила выдающийся камбэк и повела 3:4. Ну а что потом сотворил «Суонси» – мы комментировать не будем.

Смотрите полный обзор матча:

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