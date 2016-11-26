«Челси» – «Тоттенхэм»: хозяева победили благодаря голам Педро и Мозеса

Центральный матч 13-го тура АПЛ получился напряженным и зрелищным. «Бомбардир» провел онлайн-трансляцию встречи, в результате которой «шпоры» потерпели первое поражение в чемпионате.

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