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«Челси» – «Тоттенхэм»: хозяева победили благодаря голам Педро и Мозеса
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«Челси» – «Тоттенхэм»: хозяева победили благодаря голам Педро и Мозеса
Бомбардир.ру
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1
Голосов:
1
26.11.2016 22:00
Англия. Премьер-лига
Англия
Центральный матч 13-го тура АПЛ получился напряженным и зрелищным. «Бомбардир» провел онлайн-трансляцию встречи, в результате которой «шпоры» потерпели первое поражение в чемпионате.
Источник:
Бомбардир.ру
Фото:
Global Look Press
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Рейтинг:
1
Голосов:
1
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+11
Arsenal420
26 ноября 2016, 21:11
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