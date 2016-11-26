Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Челси» – «Тоттенхэм»: хозяева победили благодаря голам Педро и Мозеса


    1
    Голосов: 1
    26.11.2016 22:00
    Центральный матч 13-го тура АПЛ получился напряженным и зрелищным. «Бомбардир» провел онлайн-трансляцию встречи, в результате которой «шпоры» потерпели первое поражение в чемпионате.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 1 Голосов: 1
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      Arsenal420 26 ноября 2016, 21:11

      Парт

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11