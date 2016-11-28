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    Источник: Дзюба и Лодыгин подрались в раздевалке после поражения от «Краснодара»

    Стало известно, кто подрался в раздевалке «Зенита» после поражения в матче 15-го тура чемпионата России от «Краснодара». Напомним, ранее футбольный комментатор Константин Генич рассказал о тяжелой обстановке в раздевалке петербургской команды.

    Сообщается, что драка произошла между нападающим Артемом Дзюбой и голкипером Юрием Лодыгиным.

    «Зенит» в поединке против «Краснодара» пропустил два гола в добавленное время и увеличил отставание от лидирующего в РФПЛ «Спартака» до шести очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.11.2016 00:21
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +1368

      Taps 28 ноября 2016, 19:40

      Коко и Лодыгина - на свалку !

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 28 ноября 2016, 12:08

      Иногда в Дзюбе просыпается спартаковец, и он начинает бить бомжей )))

      2
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      Рейтинг: +364

      neofizer 28 ноября 2016, 09:45

      аххах,начало бомжеразвала.

      0
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      Рейтинг: +80

      Kostas_2011 28 ноября 2016, 09:23

      Кто-то очень влюблен в этого вратаришку....печально конечно...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 28 ноября 2016, 09:06

      а почему не Кришито? ведь это он первый гол привёз или Дзюба побоялся что сам люлей получит?

      2
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 28 ноября 2016, 09:04

      упустили Селихова -упустили победу ! чё не подраться теперь , зю навешал лодыге по ушам по полной походу . клоуны ппц

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      ильиных 28 ноября 2016, 08:44

      Долбоебы

      3
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 28 ноября 2016, 08:35

      Битва энтов...)))

      -1
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      Рейтинг: +42

      alboro 28 ноября 2016, 08:05

      уникальная концовка

      0
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      Рейтинг: +6

      Duken 28 ноября 2016, 07:58

      После такого пропущенного гола Лодыгин решил выплеснуть зло на Дзюбу?причём тут он если вся команда просто стояли как вкопанные?

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