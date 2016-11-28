Источник: Дзюба и Лодыгин подрались в раздевалке после поражения от «Краснодара»

Стало известно, кто подрался в раздевалке «Зенита» после поражения в матче 15-го тура чемпионата России от «Краснодара». Напомним, ранее футбольный комментатор Константин Генич рассказал о тяжелой обстановке в раздевалке петербургской команды.

Сообщается, что драка произошла между нападающим Артемом Дзюбой и голкипером Юрием Лодыгиным.

«Зенит» в поединке против «Краснодара» пропустил два гола в добавленное время и увеличил отставание от лидирующего в РФПЛ «Спартака» до шести очков.