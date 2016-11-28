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  • Источник: Дзюба и Лодыгин подрались в раздевалке после поражения от «Краснодара»

Источник: Дзюба и Лодыгин подрались в раздевалке после поражения от «Краснодара»

28 ноября 2016, 00:21
42

Стало известно, кто подрался в раздевалке «Зенита» после поражения в матче 15-го тура чемпионата России от «Краснодара». Напомним, ранее футбольный комментатор Константин Генич рассказал о тяжелой обстановке в раздевалке петербургской команды.

Сообщается, что драка произошла между нападающим Артемом Дзюбой и голкипером Юрием Лодыгиным.

«Зенит» в поединке против «Краснодара» пропустил два гола в добавленное время и увеличил отставание от лидирующего в РФПЛ «Спартака» до шести очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Дзюба Артем Лодыгин Юрий
Комментарии (42)
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Ужас Мудко
1480282817
ДЗЮБА ПОЛНОЕ ДЕРЕВО ПО ПОЛЮ ПЕШКОМ ХОДИЛ,МЯЧ ПОСТОЯННО ТЕРЯЛ,ЗАЩИТА У ЗЕНИТА ДЫРЯВАЯ,ПРОХОДНОЙ ДВОР. ЛУЧЕСКУ УГРОБИЛ КОМАНДУ.
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Бестолковый
1480282930
Да собрались бы все вместе и отму.охали длинного. Блин День Рождения Кержу испортил.
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Клим Чугункин.
1480285574
Да не Дзюбу и Лодыгина бить надо,а Мутка и Миллера.
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ivanthebest
1480286091
Не поделили небось роль главного гомодрила в голубой команде?)
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Axe111
1480286427
Два дебила, это сила
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Ден 781
1480288405
Спартак заслал своего в стан врага, что бы он бил игроков Зенита
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ttter
1480289885
Дзюба ударил мимо, но Лодыркин все равно пропустил!-sasha_scorp©
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belarus-gomel
1480294294
ха-ха-ха.... один кое-как затолкал мяч в ворота, второй пропустил два... причём второй - красивейший гол!!!! деревянный нападающий и деревянный вратарь решили разобраться кто хуже играл????
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Павелий
1480297711
Игроки, руководство и болельщики Зенита просто зажрались. Только очищение пердивом (ныне ФНЛ) и перенаправление зарплат легионеров в детские дома и СДЮШОР смоет этот позор.
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Хет
1480302514
Дзюба перешёл в Питер за золотом. Вот и злится, чувствует, что в этом сезоне он его не получит. И получит -то не кто-то там, а Спартак.
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