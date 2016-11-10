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  • Катар обыграл Россию в матче с четырьмя пенальти. Акинфеева заменили из-за травмы. Ключевые события

Катар обыграл Россию в матче с четырьмя пенальти. Акинфеева заменили из-за травмы. Ключевые события

Текстовый онлайн. Катар – Россия – 2:1

Наша сборная в Катаре была интересна журналистам.

И шпионам!

Главный на тренировке все показывает на личном примере.

Вчера тут потренировались, а сегодня прошла игра.

Как вам состав?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

0:1 уже на пятой минуте, Самедов забил пенальти за снос Комбарова!

А вот как выглядел гол с трибуны:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Катар тоже получил право на пенальти, но свою попытку Маджид загубил. Просто пробил мимо ворот.

Второй пенальти, который азиатская команда выполнила несколькими минутами позже, был точен.

Неприятный момент для ЦСКА и Леонида Слуцкого. Меняют Акинфеева, выходит Крицюк. Неужели травма?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А вот и 2:1 за 20 минут до конца. Снова пропускаем, теперь со стандарта.

Право на пенальти наши получили, но Кокорин не сумел пробить вратаря.

Наши уступили во втором товарищеском матче подряд под руководством Станислава Черчесова. Месяц назад сборная России проиграла Коста-Рике (3:4).

30 лучших голов в истории сборной России. 20-11

30 лучших голов в истории сборной России. 30-21

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Катар Россия Самедов Александр Комбаров Дмитрий
Комментарии (14)
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kosmonaft
1478800709
вот это уровень я понимая теперь точно кубок чемпионата мира будет наш так держать
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Ромарио1981
1478800822
Пипец...
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Serjoga
1478800849
Все-таки нужно выигрывать! А для этого нужен соперник "по зубам"! От румынов наша сборная "огребет по полной"! Так что договаривайтесь с Гибралтаром! Может выиграете!
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Егор Велунов
1478800980
Сборная Катара. которая стоит половину цены вратаря сборной России обыгрывает команду. Может цены игроков слишком завышены :) На Украине зарплаты футболистов резко упали, очереди за игроками чемпионата Украины, что-то не замечено. Игроки сборной Украины сидят на скамейках отнюдь не топ клубов Испании, очень похожая участь ждёт и многих игроков сборной России при такой игре. Когда-то сборную СССР называли чемпионом мира в товарищеских играх, похоже сейчас рейтинг сборной России с такими игроками постепенно приближается к нулю.
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BoltCX
1478801143
Как по мне - назначение Черчесова было ошибкой. Но уже поздно. Пусть работает.
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mihail1980
1478801397
лучше проигрывать в товарняках и выигрывать на чемпионатах чем на оборот
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Zubo
1478801506
Что и требовалось доказать, неправильный выбор игроков практически во всех линиях, слабейшая игра, отсутствие мысли и изобретательности и скорости, как результат очень блёклая игра, очень тяжело на это всё смотреть
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Максим80
1478801813
лучше будет отказаться от участия в ЧМ чем позориться там!!!!!!!
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maxon1256
1478802487
кокорин "красава", спартаковскую когорту сжечь. ужас
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SERGEY1965
1479112056
товарищи, господа да нет у нас сборной и не БУДЕТ, пока не поменяется власть в этой стране, и пока не станут в этой стране платить деньги за РАБОТУ, а не за номер, ничего не изменить, ни Черчесову, ни Господину Богу страна, где не работающие люди имеют вагоны денег, а люди на заводах, в шахтах, в больницах(региональных, не буду брать Москву) ВЫЖИВАЮТ все прогнило напрочь в СССР футбол был, пусть не ай какой, но был, что то получалось, что то нет, но тогда игроки ИГРАЛИ, за нас с вами, за Родину, а СЕЙЧАС? да где она эта Родина, да продал ее путин с потрохами своим дружкам да чиновникам
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