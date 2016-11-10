Катар обыграл Россию в матче с четырьмя пенальти. Акинфеева заменили из-за травмы. Ключевые события

Текстовый онлайн. Катар – Россия – 2:1

Наша сборная в Катаре была интересна журналистам.

И шпионам!

Главный на тренировке все показывает на личном примере.

Вчера тут потренировались, а сегодня прошла игра.

Как вам состав?

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0:1 уже на пятой минуте, Самедов забил пенальти за снос Комбарова!

А вот как выглядел гол с трибуны:

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Катар тоже получил право на пенальти, но свою попытку Маджид загубил. Просто пробил мимо ворот.

Второй пенальти, который азиатская команда выполнила несколькими минутами позже, был точен.

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А вот и 2:1 за 20 минут до конца. Снова пропускаем, теперь со стандарта.

Право на пенальти наши получили, но Кокорин не сумел пробить вратаря.

Наши уступили во втором товарищеском матче подряд под руководством Станислава Черчесова. Месяц назад сборная России проиграла Коста-Рике (3:4).

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