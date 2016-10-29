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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • «Спартак» выиграл у ЦСКА. Моуринью поддержал Руни. Дайджест событий дня

«Спартак» выиграл у ЦСКА. Моуринью поддержал Руни. Дайджест событий дня

РФПЛ. «Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби

В центральном матче 12-го тура РФПЛ «Спартак» на своем поле обыграл ЦСКА – 3:1. Победу красно-белым в московском дерби принесли голы Дениса Глушакова и Зе Луиша, у армейцев единственный забитый мяч оформил вышедший на замену Карлос Страндберг. Таким образом, «Спартак» набрал в чемпионате России 28 очков и вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы. В другой встрече игрового дня «Ростов» в гостях минимально уступил «Амкару» со счетом 0:1.

Фанаты на дерби «Спартак» – ЦСКА

Николаев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Спартака»

Главный арбитр матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА Алексей Николаев ошибочно не назначил пенальти в ворота красно-белых за игру рукой защитником Дмитрием Комбаровым. Такое мнение в эфире телеканала «Матч ТВ» выразил экс-арбитр ФИФА Игорь Захаров. Отметим, что спорный момент случился при счете 1:0 в пользу хозяев поля. Матч, который проходил на стадионе «Открытие Арена», завершился победой «Спартака» – 3:1.

Лучшие фото с дерби «Спартак» – ЦСКА

Виллаш-Боаш в ближайшее время вернется к тренерской деятельности

Экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, покинувший петербургский клуб по завершении прошлого сезона и до сегодняшнего дня находящийся без работы, намерен вскоре вернуться к тренерской деятельности. Как сообщает TSF, португалец собирается начать поиски нового рабочего места в самое ближайшее время. По информации СМИ, интерес к специалисту проявляют «Вольфсбург» и «Марсель».

Налдо сделал предложение своей девушке на новом стадионе «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Налдо на новом стадионе «быков», который был открыт в октябре 2016 года, сделал предложение своей девушке Джулиане. Сообщается, что 28-летний бразилец пригласил возлюбленную на арену, предупредив, что будет давать интервью журналистам. Однако вместо этого прямо на футбольном газоне предложил девушке руку и сердце. «Поздравляем молодую пару с этим замечательным событием и желаем им счастья, большой любви и семейного благополучия!» – говорится в сообщении на официальном сайте «Краснодара».

Моуринью: «Руни – мой капитан, он никуда не уходит»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью опроверг информацию о том, что он готов отпустить Уэйна Руни в другой клуб за игровой практикой. «Это неправда. Я не знаю, до скольких лет он может играть, но сейчас ему 31, так что еще может. Я знаю, что это футболист топ-уровня. Я не могу проделывать такие умственные упражнения, гадая, каким он будет в 32, 33, 34, 35 лет. Не могу ничего сказать. Зато могу сказать, что это очень хороший футболист и он никуда не уходит. Он мой капитан, капитан команды. И он ведет себя соответственно», – сказал Моуринью.

«Челси» зимой попытается приобрести Пасторе

Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Get France Football News, в услугах футболиста заинтересован «Челси», готовый подписать футболиста во время зимнего трансферного окна. Кроме лондонцев, на 27-летнего аргентинца претендуют клубы из Китая. По данным Transfermarkt, стоимость Пасторе составляет 24 миллиона евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «ПСЖ» в Лиге 1 четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

«Барселона» договорилась с Суаресом о новом контракте

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес продлит контракт с каталонским клубом. Как сообщает источник, новое соглашение уругвайца с сине-гранатовыми будет рассчитано до лета 2021 года. Отмечается, что представители футболиста и клуба уладили все детали соглашения и вскоре о сделке будет объявлено официально. Действующее соглашение 29-летнего футболиста с «Барселоной» рассчитано до 2019 года.

Гол Мусы не помог «Лестеру» обыграть «Тоттенхэм»

В матче 10-го тура АПЛ «Тоттенхэм» у себя дома сыграл вничью с «Лестером» – 1:1. Одним из голов отметился бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса. Его забитый мяч позволил «Лестеру» уйти от поражения и заработать одно очко. Отметим, что это уже второй гол нигерийца в нынешнем сезоне. В прошлом туре он огорчил «Кристал Пэлас».

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Европа Спартак ЦСКА Краснодар Манчестер Юнайтед Челси Барселона Лестер Налдо Руни Уэйн Суарес Луис Пасторе Хавьер Муса Ахмед Моуринью Жозе Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (8)
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ASR77
1477768356
Мусинье просыпается !!!!! давай тащи лестер к победам и верх по турнирной таблице!!!!!!!
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TUMS
1477778253
Защита у ЦСКА решето. Жаль команду. Но ...
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бордачок
1477799987
Проигран бой!..Но не война :-(
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pik54
1477811372
Да, жаль ЦСКА.
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mihail1980
1477814204
спартак-чемпион
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Тим2015
1477815149
Спартак был лучше
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alexis02lion
1477827761
АВБ давай к волкам, а о что-то у них всё печально в этом сезоне пока. Состав то вроде не сильно хуже стал, а результата нет. В Марсель не вариант, там меньше тех с кем он может сработаться.
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Texac777
1477881879
Красавчик
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