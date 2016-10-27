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  • «Зенит» жестоко разгромлен в Махачкале. Червиченко пошутил о Путине и Ващуке. Дайджест событий дня

«Зенит» жестоко разгромлен в Махачкале. Червиченко пошутил о Путине и Ващуке. Дайджест событий дня

«Анжи», «Локомотив» и «Краснодар» вышли в четвертьфинал Кубка России

Жарким выдался второй кубковый день: 13 голов на три встречи. В матче 1/8 финала Кубка России «Краснодар» на своем поле благодаря дублю Андреаса Гранквиста выиграл у «Оренбурга» со счетом 3:2 лишь в овертайме. «Локомотив» также забил трижды, чтобы превзойти «Крылья Советов» в самарской игре (3:1). Наконец, в Махачкале «Зенит» был жестоко разгромлен «Анжи» со счетом 0:4, играв практически весь второй тайм матча вдесятером.

Победа «Краснодара» в овертайме, сенсационный разгром «Зенита» и 13 мячей в трех матчах. Все голы дня в Кубке (ВИДЕО)

Будущий стадион «Зенита» пострадал от потопа

На строящемся стадионе «Крестовский», который примет матчи ЧМ-2018 и станет домашней ареной «Зенита», произошел очередной инцидент. Попытка запустить отопление привела к потопу. «Два радиатора не реагировали, не начинали работать. Выяснили, что радиаторы были просто соединены между собой — как будто удлинитель воткнут в самого себя. А к основной магистрали отопления радиаторы подключены не были. Пришлось исправлять ошибку. Нашли магистраль, работаем дальше. И тут какой-то умник подал в нее давление. Нас и затопило», – рассказал один из сотрудников. Словом, очередная жуткая история.

Пожар, потоп, обыски и забастовки. Какие скандалы сотрясали новый стадион «Зенита» в 2016 году

Игроков ЦСКА избивали за отказ сдавать игру

Еще одна страшилка, теперь уже от ветерана. Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал, как его команда страдала от нефутбольных проблем в советские времена. «В Кутаиси нас били за то, что мы отказались сдавать матч. Потом трибуны выбежали на поле, мы 40 минут в раздевалке сидели. Попросили вызвать ОМОН, но приехал мэр и сказал, что все сам уладит. В Ереване вообще в раздевалке сидели, а болельщики все стекла побили. В Донецке играли, а с трибун на нас летели бутылки. Мы стояли в центре поля и долго уйти не могли, а потом нас вывезли на военной машине», – вспоминал Кузнецов.

«Путин приказывал гнобить Ващука», – тайна от Червиченко

Страшная история номер три. Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слова экс-игрока красно-белых Владислава Ващука, который сообщил, что сам Червиченко избавился от фуболиста из-за подозрения в сдаче матча.

«Не хочу тратить время ни на Ващука, ни тем более на его посты. У них вся страна живет в Facebook. Пусть Ващук рассказывает, что хочет. Пусть говорит, что с паяльником бегал. Мне уже тогда Владимир Путин приказывал Ващука гнобить как будущего лидера Украины. Уже тогда в «Спартаке» был антиукраинский заговор», – задумал пошутить Червиченко.

«Аршавина, Денисова и Быстрова почти купили в «Спартак» за 2 миллиона». Что мы узнали из интервью Червиченко

«Барселона» присмотрела опытного защитника из «Стока»

Защитник «Сток Сити» Глен Джонсон может уже зимой стать игроком «Барселоны». Подробности возможной сделки пока держатся в секрете. Джонсон является одним из кандидатов на покупку для укрепления линии обороны. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне футболист сыграл за свой клуб всего лишь три матча. Последний раз он выходил на поле больше месяца назад – 18 сентября в проигранной игре против «Кристал Пэлас» (1:4).

Фабрегас вошел в тройку самых медленных игроков АПЛ

Недавно был опубликован рейтинг самых быстрых футболистов английской Премьер-лиги, а теперь выяснили имена самых медлительных. Третье место занял полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, чья максимальная скорость во время матчей составила 28,7 км/ч. Медленнее испанца бежали только футболисты «Сток Сити» Питер Крауч и Чарли Адам – 28,5 км/ч и 26,72 км/ч соответственно.

«Он забил круче, чем я в финале ЛЧ», – восхитился Зидан

Речь о защитнике «Реала» Начо, который отличился в игре Кубка Испании против «Культураль Леонеса» (7:1). Зинедин Зидан до сих пор находится под большим впечатлением от увиденного. «То, что сделал Начо, это нереально. Я рад за него. Этот гол войдет в историю. Он лучше того мяча, который я забил в финале Лиги чемпионов в 2002 году», – отметил главный тренер мадридского клуба. Да, и впрямь красиво.

Ибрагимович рассказал, при каком условии он завершит карьеру

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович решил уйти из футбола сразу после того, как станет чемпионом Англии. «Если мне удастся победить в АПЛ, то я закончу с футболом на следующий же день. Везде, где я выступал, я непременно что-то выигрывал», – отметил Ибрагимович. Реально ли всем нам остаться без Ибры в следующем году? Сейчас его клуб находится на седьмом месте по итогам девяти туров.

Ананидзе продлил контракт со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Джано теперь связан соглашением с красно-белыми до лета 2021 года. Сегодня стало известно, что грузинский полузащитник подписал новый пятилетний контракт. Напомним, грузинский футболист выступает за москвичей с 2009 года. В нынешнем сезоне Джано провел за «Спартак» в РФПЛ восемь матчей, в которых забил четыре гола.

Россия. Премьер-лига Россия Зенит ЦСКА Спартак Барселона Сток Сити Челси Реал Манчестер Юнайтед Краснодар Оренбург Крылья Советов Локомотив Анжи Зенит Фабрегас Сеск Ибрагимович Златан Джонсон Глен Джано Кузнецов Дмитрий Начо Зидан Зинедин Червиченко Андрей
Комментарии (11)
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+50/-50
1477598039
Два наблюдения. 1. Судьи опять "на высоте". 2. Нашим "грандам" Кубок страны не надо. ===================================== Рынок расставит всё по местам!
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Мясной Упырь
1477599155
червь -лярва
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Predator_utm
1477600776
что значит практически весь матч Зенит играл в меньшестве,ведь удаление было на 58 минут,а это всего 1/3 мачта!?
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Павелий
1477603559
Селекционеры Зенита, где вы нашли грека? Больше туда ни ногой! Анюков пропускает мяч между ног, находясь во вратарской!!!! Это пипец. Срочно на лавку!
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TUMS
1477605034
Лидеры проигнорировали кубок
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magg27
1477621341
Лидеры будут биться за примерку!
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Strig
1477627154
1001 причина не сдать зенитарену в аренду
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343443
1477628820
Лидеры проигнорировали кубок
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kara-mba
1477658089
Эх, как его распёрло то!!!
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