«Зенит» жестоко разгромлен в Махачкале. Червиченко пошутил о Путине и Ващуке. Дайджест событий дня

«Анжи», «Локомотив» и «Краснодар» вышли в четвертьфинал Кубка России

Жарким выдался второй кубковый день: 13 голов на три встречи. В матче 1/8 финала Кубка России «Краснодар» на своем поле благодаря дублю Андреаса Гранквиста выиграл у «Оренбурга» со счетом 3:2 лишь в овертайме. «Локомотив» также забил трижды, чтобы превзойти «Крылья Советов» в самарской игре (3:1). Наконец, в Махачкале «Зенит» был жестоко разгромлен «Анжи» со счетом 0:4, играв практически весь второй тайм матча вдесятером.

Победа «Краснодара» в овертайме, сенсационный разгром «Зенита» и 13 мячей в трех матчах. Все голы дня в Кубке (ВИДЕО)

Будущий стадион «Зенита» пострадал от потопа

На строящемся стадионе «Крестовский», который примет матчи ЧМ-2018 и станет домашней ареной «Зенита», произошел очередной инцидент. Попытка запустить отопление привела к потопу. «Два радиатора не реагировали, не начинали работать. Выяснили, что радиаторы были просто соединены между собой — как будто удлинитель воткнут в самого себя. А к основной магистрали отопления радиаторы подключены не были. Пришлось исправлять ошибку. Нашли магистраль, работаем дальше. И тут какой-то умник подал в нее давление. Нас и затопило», – рассказал один из сотрудников. Словом, очередная жуткая история.

Пожар, потоп, обыски и забастовки. Какие скандалы сотрясали новый стадион «Зенита» в 2016 году

Игроков ЦСКА избивали за отказ сдавать игру

Еще одна страшилка, теперь уже от ветерана. Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал, как его команда страдала от нефутбольных проблем в советские времена. «В Кутаиси нас били за то, что мы отказались сдавать матч. Потом трибуны выбежали на поле, мы 40 минут в раздевалке сидели. Попросили вызвать ОМОН, но приехал мэр и сказал, что все сам уладит. В Ереване вообще в раздевалке сидели, а болельщики все стекла побили. В Донецке играли, а с трибун на нас летели бутылки. Мы стояли в центре поля и долго уйти не могли, а потом нас вывезли на военной машине», – вспоминал Кузнецов.

«Путин приказывал гнобить Ващука», – тайна от Червиченко

Страшная история номер три. Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слова экс-игрока красно-белых Владислава Ващука, который сообщил, что сам Червиченко избавился от фуболиста из-за подозрения в сдаче матча.

«Не хочу тратить время ни на Ващука, ни тем более на его посты. У них вся страна живет в Facebook. Пусть Ващук рассказывает, что хочет. Пусть говорит, что с паяльником бегал. Мне уже тогда Владимир Путин приказывал Ващука гнобить как будущего лидера Украины. Уже тогда в «Спартаке» был антиукраинский заговор», – задумал пошутить Червиченко.

«Аршавина, Денисова и Быстрова почти купили в «Спартак» за 2 миллиона». Что мы узнали из интервью Червиченко

«Барселона» присмотрела опытного защитника из «Стока»

Защитник «Сток Сити» Глен Джонсон может уже зимой стать игроком «Барселоны». Подробности возможной сделки пока держатся в секрете. Джонсон является одним из кандидатов на покупку для укрепления линии обороны. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне футболист сыграл за свой клуб всего лишь три матча. Последний раз он выходил на поле больше месяца назад – 18 сентября в проигранной игре против «Кристал Пэлас» (1:4).

Фабрегас вошел в тройку самых медленных игроков АПЛ

Недавно был опубликован рейтинг самых быстрых футболистов английской Премьер-лиги, а теперь выяснили имена самых медлительных. Третье место занял полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, чья максимальная скорость во время матчей составила 28,7 км/ч. Медленнее испанца бежали только футболисты «Сток Сити» Питер Крауч и Чарли Адам – 28,5 км/ч и 26,72 км/ч соответственно.

«Он забил круче, чем я в финале ЛЧ», – восхитился Зидан

Речь о защитнике «Реала» Начо, который отличился в игре Кубка Испании против «Культураль Леонеса» (7:1). Зинедин Зидан до сих пор находится под большим впечатлением от увиденного. «То, что сделал Начо, это нереально. Я рад за него. Этот гол войдет в историю. Он лучше того мяча, который я забил в финале Лиги чемпионов в 2002 году», – отметил главный тренер мадридского клуба. Да, и впрямь красиво.

Ибрагимович рассказал, при каком условии он завершит карьеру

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович решил уйти из футбола сразу после того, как станет чемпионом Англии. «Если мне удастся победить в АПЛ, то я закончу с футболом на следующий же день. Везде, где я выступал, я непременно что-то выигрывал», – отметил Ибрагимович. Реально ли всем нам остаться без Ибры в следующем году? Сейчас его клуб находится на седьмом месте по итогам девяти туров.

Ананидзе продлил контракт со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Джано теперь связан соглашением с красно-белыми до лета 2021 года. Сегодня стало известно, что грузинский полузащитник подписал новый пятилетний контракт. Напомним, грузинский футболист выступает за москвичей с 2009 года. В нынешнем сезоне Джано провел за «Спартак» в РФПЛ восемь матчей, в которых забил четыре гола.