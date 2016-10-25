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    Лонг назван самым быстрым игроком АПЛ

    Влиятельное британское издание The Telegraph решило определить самого быстрого игрока АПЛ в текущем сезоне. По данным газеты, сейчас в чемпионате самым скоростным является нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг, который в одном из матчей разогнался до 35,31 км/ч.

    ТОП-10 самых быстрых игроков АПЛ:

    1. Шейн Лонг («Саутгемптон») — 35,31 км/ч
    2. Линден Гуч («Сандерленд») — 35,19
    3. Кайл Уолкер («Тоттенхэм») — 35,18
    4. Джейми Варди («Лестер Сити») — 35,1
    5. Джеймс МакКлин («Вест Бромвич») — 35,04
    6. Андре Грэй («Бернли») — 34,87
    7. Адама Траоре («Мидлсбро») — 34,84
    8. Эрик Байи («Манчестер Юнайтед») — 34,84
    9. Этьен Капу («Уотфорд») — 34,83
    10. Вилфрид Заха («Кристал Пэлас») — 34,79

    Источник: Telegraph.co.uk

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    25.10.2016 14:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 октября 2016, 22:27

      Где наш Муса? Обидно, однако... :-(((((

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Wiskey 25 октября 2016, 17:47

      А как же Бельерин и Уолкот??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 октября 2016, 15:40

      Согласно произведенным замерам показал наилучший результат....
      а называют журналисты ..типо бабушка сказала что Руни самый быстрый

      1
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    • ...
      Рейтинг: +97

      serzhio1 25 октября 2016, 15:20

      Ну а чё там Муса?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +585

      tilvan > serzhio1 25 октября 2016, 16:43

      чемоданы пакует

      -1
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      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > tilvan 25 октября 2016, 16:50

      в анжи уже

      2
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