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    Ващук: «Червиченко обвинил меня в сдаче игры «Уралану». Большего бреда я в жизни не слышал»

    Экс-защитник «Спартака» Владислав Ващук признался, что бывший президент красно-белых Андрей Червиченко выгнал его из клуба из-за подозрения в сдаче матча «Уралану».

    «Почему Червиченко резко изменил ко мне отношение, могу только догадываться с высоты сегодняшнего своего опыта. Игровые результаты вряд ли повлияли — он понимал, что берет травмированного игрока. Что нужно время. Но практически через пару недель после перехода я понял: из команды он меня уберет. Возможно, кому-то пообещал. Возможно, по каким-то другим своим соображениям. Причина была настолько абсурдной, что я даже не сразу понял, о чем это он. Президент клуба обвинил меня в том, что я «сдал игру с «Ураланом»!» Причем «не за деньги, а по дружбе»! Дескать, ты с Шалимовым и Писаревым на дне рождения у Парфенова рядом сидел, а они были заинтересованными лицами в том, чтобы «Уралан» выиграл. Игру, кстати, сыграли вничью. И большего бреда я в своей жизни не слышал», — сообщил Ващук.

    Источник: Facebook.com

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    27.10.2016 16:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 27 октября 2016, 18:30

      Да этого жирдяя только коне-бомжовые слушают, он у них почти Спартаковская легенда )))

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