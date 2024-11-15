Батраков охарактеризовал Дзюбу

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о бывшем одноклубнике Артеме Дзюбе.
– Недолгое время вашим партнером по «Локомотиву» был Артем Дзюба. Каким он запомнился?
– Было приятно играть с великим для русского футбола игроком, перенять у него опыт, стремление всегда побеждать.
Это мне запомнилось больше всего. Он советовал работать и верить в себя – тогда все получится.
- «Локо» не продлил с Дзюбой контракт прошедшим летом.
- В составе столичной команды нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.
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