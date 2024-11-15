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    Батраков охарактеризовал Дзюбу

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о бывшем одноклубнике Артеме Дзюбе.

    – Недолгое время вашим партнером по «Локомотиву» был Артем Дзюба. Каким он запомнился?

    – Было приятно играть с великим для русского футбола игроком, перенять у него опыт, стремление всегда побеждать.

    Это мне запомнилось больше всего. Он советовал работать и верить в себя – тогда все получится.

    • «Локо» не продлил с Дзюбой контракт прошедшим летом.
    • В составе столичной команды нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии (1)
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    Серый212918
    1731696572
    Интеллектом парень не обижен. Удачи!
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