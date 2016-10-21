Смолов, Промес и еще 9 королей РФПЛ первой трети сезона-2016/17. Наша суперсборная

Король сэйвов – Александр Беленов («Анжи») – 4,3 в среднем за игру

Свита – Андрей Лунев («Уфа») – 4

Король прошлого сезона – Сергей Рыжиков («Рубин») – 4,2

Особенно здорово вратарь «Анжи» провел первые четыре тура: он отразил целых три пенальти, и уж, конечно, в играх с ЦСКА и «Рубином» смотрелся настоящим героем. По сэйвам лучшим был проигранный матч «Амкару» – там Беленов целых семь раз спасал ворота своей команды от голов, но от двух пропущенных мячей все же не уберег.

Король верховых единоборств – Понтус Вернблум (ЦСКА) – 3,7 за игру

Свита – Огнен Враньеш («Томь») – 3,6 за игру

Король прошлого сезона – Игорь Армаш («Кубань») – 3,7

Без шведа армейцам было бы крайне тяжело не только поддерживать порядок в центре поля, но и выигрывать верховые дуэли. 6-7 раз опередить соперника, сыграв головой, – вообще не проблема для Вернблума, а поистине королевский матч он провел против «Оренбурга», когда и голевой пас выдал, и выиграл аж десять верховых единоборств. Блеск!

Король перехватов – Карлос Самбрано («Рубин») – 4,7 за игру

Свита – Виктор Васин («Уфа») – 4,6

Король прошлого сезона – Александр Мартынович («Урал») – 5,2

За «Рубин» этот защитник стал играть не сразу, но теперь уж точно никто не усомнится в его необходимости, тогда как еще один новичок – Санчес – плотно присел на скамейку запасных. 5-6 перехватов за матч – обычное дело, но в последней игре с «Крыльями Советов» их количество вообще возросло до десяти, с помощью чего Самбрано заслуженно ворвался в число королей первой трети сезона.

Король выносов – Сесар Навас («Ростов») – 7,1 за игру

Свита – Георгий Джикия («Амкар») – 6,2

Король прошлого сезона – Игорь Армаш («Кубань») – 7,3

В этом компоненте Навасу нет равных в нашем чемпионате. В основном испанец выносит мяч по шесть раз за матч, но был рекорд и в два раза больше – 12 на игре с «Локомотивом». В общем, пока – по графику прошлогоднего победителя.

Король длинных передач – Сергей Игнашевич (ЦСКА) – 15,6 за игру

Свита – Пабло Фонтанелло («Урал») – 9,7

Король прошлого сезона – Сергей Игнашевич (ЦСКА) – 10,3

Интересно! Заметили, какая пропасть между лидером и всеми остальными игроками по этому показателю? 9, 10,1 и 10,3 – это цифры Игнашевича по итогам последних трех сезонов. Стабильное увеличение для футболиста, которому уже 37. Интересно будет взглянуть на него в конце сезона. Столь же крутым показатель вряд ли останется, но будет интересно, если он опять улучшится.

Король по проценту точных пасов – Василий Березуцкий (ЦСКА) – 90,3%

Свита – Луиш Нету («Зенит») – 89,6%

Король прошлого сезона – Адилсон («Терек») – 90,2%

У Березуцкого – поразительная стабильность в предыдущих трех сезонах – 85,7%, 85,7%, 85,5%. Сейчас – получше, но прошла лишь треть чемпионата. В матче с «Анжи» защитник ЦСКА отметился показателем в 97%, а в первой игре на новенькой домашней арене (против «Терека») отдал лишь три неточные передачи из 82. Впечатляет?

Король отборов – Владимир Полуяхтов («Оренбург») – 3,7 за игру

Свита – Миха Мевля («Ростов») – 3,4

Король прошлого сезона – Понтус Вернблум (ЦСКА) – 3,4

Да, неожиданный гость в королевской среде. Но в целом с чистыми отборами у нас в чемпионате не все гладко, поскольку даже лидер нестабилен – то один, то шесть за игру. Шесть, кстати, максимум, и добыт он был левым защитником «Оренбурга» в матчах против «Арсенала» и «Рубина».

Король обостряющих передач – Квинси Промес («Спартак») – 3,4 за игру

Свита – Йоан Молло («Крылья Советов»), Олег Шатов («Зенит») – по 2,8

Король прошлого сезона – Йоан Молло («Крылья Советов») – 2,9

Лучший игрок чемпионата по оценкам Whoscored побеждает пока с большим отрывом. Он еще и лидер по системе «гол плюс пас» с десятью очками. В основном голландец отмечается тремя-четырьмя обостряющими передачами за матч, а по пять выполнял в первых двух играх – против «Арсенала» и «Крыльев Советов». Для нашего чемпионата – неплохой показатель.

Король дриблинга – Йоан Молло («Крылья Советов») – 3 обводки за игру

Свита – Квинси Промес («Спартак») – 2,6, Бернар Бериша («Анжи») – 2,2

Король прошлого сезона – Халк («Зенит») – 3,1

А тут Молло и Промес поменялись местами. Преимущество лидера самарского клуба еще и в том, что он сыграл меньше матчей, чем Промес, но в соотношении минут с удачным дриблингом – все равно пока лучше спартаковца. «Наобводил» Молло много в матчах с ЦСКА и «Рубином» – по четыре обводки. Только уступила его команда, увы, в обеих встречах.

Король забитых голов – Федор Смолов («Краснодар») – 8 голов

Свита – Жулиано («Зенит») – 6 голов

Король прошлого сезона – Федор Смолов («Краснодар») – 20 голов

Даже будучи травмированным, Смолов все равно в топе, и это никого не удивляет. Ударный старт форварда краснодарского клуба позволяет ему возглавлять список бомбардиров с восемью голами. Начал россиянин с пяти мячей в трех матчах, оформив два дубля в стартовых играх против «Томи» и «Терека». Убереглись от его голов пока лишь «Спартак» и «Уфа». Кроме того, Смолов – самый бьющий игрок чемпионата.

Король голов головой – Беким Балай («Терек») – 3 гола

Свита – Зе Луиш («Спартак») – 2 гола

Король прошлого сезона – Артем Дзюба («Зенит») – 7

Стопроцентное попадание – все три своих мяча албанский новичок «Терека» забил именно головой, сильно огорчив этим «Уфу», «Ростов» и «Оренбург». Вполне предсказуемо, что лучший «правоногий» голеадор у нас Смолов (7 мячей), а вот левой ногой чаще забивает Доменико Кришито – на его счету три гола, два из которых, впрочем, проведены с пенальти.

Вот и сборная королей! Дичайший дисбаланс, но выглядит интересно. И к тому же в духе нашего чемпионата, где ровно половина команд играет по схеме в пять защитников.

Свита тоже может собрать команду практически не хуже. Хоть и не очень сбалансированную, как и у королей.

Статистика представлена на сайте Whoscored.com. В подборку попали футболисты, сыгравшие не менее 5 матчей в нынешнем сезоне.