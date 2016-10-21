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  • Смолов, Промес и еще 9 королей РФПЛ первой трети сезона-2016/17. Наша суперсборная

Смолов, Промес и еще 9 королей РФПЛ первой трети сезона-2016/17. Наша суперсборная

Король сэйвов – Александр Беленов («Анжи») – 4,3 в среднем за игру

Свита – Андрей Лунев («Уфа») – 4

Король прошлого сезона – Сергей Рыжиков («Рубин») – 4,2

Особенно здорово вратарь «Анжи» провел первые четыре тура: он отразил целых три пенальти, и уж, конечно, в играх с ЦСКА и «Рубином» смотрелся настоящим героем. По сэйвам лучшим был проигранный матч «Амкару» – там Беленов целых семь раз спасал ворота своей команды от голов, но от двух пропущенных мячей все же не уберег.

Король верховых единоборств – Понтус Вернблум (ЦСКА) – 3,7 за игру

Свита – Огнен Враньеш («Томь») – 3,6 за игру

Король прошлого сезона – Игорь Армаш («Кубань») – 3,7

Без шведа армейцам было бы крайне тяжело не только поддерживать порядок в центре поля, но и выигрывать верховые дуэли. 6-7 раз опередить соперника, сыграв головой, – вообще не проблема для Вернблума, а поистине королевский матч он провел против «Оренбурга», когда и голевой пас выдал, и выиграл аж десять верховых единоборств. Блеск!

Король перехватов – Карлос Самбрано («Рубин») – 4,7 за игру

Свита – Виктор Васин («Уфа») – 4,6

Король прошлого сезона – Александр Мартынович («Урал») – 5,2

За «Рубин» этот защитник стал играть не сразу, но теперь уж точно никто не усомнится в его необходимости, тогда как еще один новичок – Санчес – плотно присел на скамейку запасных. 5-6 перехватов за матч – обычное дело, но в последней игре с «Крыльями Советов» их количество вообще возросло до десяти, с помощью чего Самбрано заслуженно ворвался в число королей первой трети сезона.

Король выносов – Сесар Навас («Ростов») – 7,1 за игру

Свита – Георгий Джикия («Амкар») – 6,2

Король прошлого сезона – Игорь Армаш («Кубань») – 7,3

В этом компоненте Навасу нет равных в нашем чемпионате. В основном испанец выносит мяч по шесть раз за матч, но был рекорд и в два раза больше – 12 на игре с «Локомотивом». В общем, пока – по графику прошлогоднего победителя.

Король длинных передач – Сергей Игнашевич (ЦСКА) – 15,6 за игру

Свита – Пабло Фонтанелло («Урал») – 9,7

Король прошлого сезона – Сергей Игнашевич (ЦСКА) – 10,3

Интересно! Заметили, какая пропасть между лидером и всеми остальными игроками по этому показателю? 9, 10,1 и 10,3 – это цифры Игнашевича по итогам последних трех сезонов. Стабильное увеличение для футболиста, которому уже 37. Интересно будет взглянуть на него в конце сезона. Столь же крутым показатель вряд ли останется, но будет интересно, если он опять улучшится.

Король по проценту точных пасов – Василий Березуцкий (ЦСКА) – 90,3%

Свита – Луиш Нету («Зенит») – 89,6%

Король прошлого сезона – Адилсон («Терек») – 90,2%

У Березуцкого – поразительная стабильность в предыдущих трех сезонах – 85,7%, 85,7%, 85,5%. Сейчас – получше, но прошла лишь треть чемпионата. В матче с «Анжи» защитник ЦСКА отметился показателем в 97%, а в первой игре на новенькой домашней арене (против «Терека») отдал лишь три неточные передачи из 82. Впечатляет?

Король отборов – Владимир Полуяхтов («Оренбург») – 3,7 за игру

Свита – Миха Мевля («Ростов») – 3,4

Король прошлого сезона – Понтус Вернблум (ЦСКА) – 3,4

Да, неожиданный гость в королевской среде. Но в целом с чистыми отборами у нас в чемпионате не все гладко, поскольку даже лидер нестабилен – то один, то шесть за игру. Шесть, кстати, максимум, и добыт он был левым защитником «Оренбурга» в матчах против «Арсенала» и «Рубина».

Король обостряющих передач – Квинси Промес («Спартак») – 3,4 за игру

Свита – Йоан Молло («Крылья Советов»), Олег Шатов («Зенит») – по 2,8

Король прошлого сезона – Йоан Молло («Крылья Советов») – 2,9

Лучший игрок чемпионата по оценкам Whoscored побеждает пока с большим отрывом. Он еще и лидер по системе «гол плюс пас» с десятью очками. В основном голландец отмечается тремя-четырьмя обостряющими передачами за матч, а по пять выполнял в первых двух играх – против «Арсенала» и «Крыльев Советов». Для нашего чемпионата – неплохой показатель.

Король дриблинга – Йоан Молло («Крылья Советов») – 3 обводки за игру

Свита – Квинси Промес («Спартак») – 2,6, Бернар Бериша («Анжи») – 2,2

Король прошлого сезона – Халк («Зенит») – 3,1

А тут Молло и Промес поменялись местами. Преимущество лидера самарского клуба еще и в том, что он сыграл меньше матчей, чем Промес, но в соотношении минут с удачным дриблингом – все равно пока лучше спартаковца. «Наобводил» Молло много в матчах с ЦСКА и «Рубином» – по четыре обводки. Только уступила его команда, увы, в обеих встречах.

Король забитых голов – Федор Смолов («Краснодар») – 8 голов

Свита – Жулиано («Зенит») – 6 голов

Король прошлого сезона – Федор Смолов («Краснодар») – 20 голов

Даже будучи травмированным, Смолов все равно в топе, и это никого не удивляет. Ударный старт форварда краснодарского клуба позволяет ему возглавлять список бомбардиров с восемью голами. Начал россиянин с пяти мячей в трех матчах, оформив два дубля в стартовых играх против «Томи» и «Терека». Убереглись от его голов пока лишь «Спартак» и «Уфа». Кроме того, Смолов – самый бьющий игрок чемпионата.

Король голов головой – Беким Балай («Терек») – 3 гола

Свита – Зе Луиш («Спартак») – 2 гола

Король прошлого сезона – Артем Дзюба («Зенит») – 7

Стопроцентное попадание – все три своих мяча албанский новичок «Терека» забил именно головой, сильно огорчив этим «Уфу», «Ростов» и «Оренбург». Вполне предсказуемо, что лучший «правоногий» голеадор у нас Смолов (7 мячей), а вот левой ногой чаще забивает Доменико Кришито – на его счету три гола, два из которых, впрочем, проведены с пенальти.

Вот и сборная королей! Дичайший дисбаланс, но выглядит интересно. И к тому же в духе нашего чемпионата, где ровно половина команд играет по схеме в пять защитников.

Свита тоже может собрать команду практически не хуже. Хоть и не очень сбалансированную, как и у королей.

Статистика представлена на сайте Whoscored.com. В подборку попали футболисты, сыгравшие не менее 5 матчей в нынешнем сезоне.

Россия. Премьер-лига Россия Анжи Ростов Рубин ЦСКА Оренбург Крылья Советов Спартак Краснодар Ахмат Зенит Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Смолов Федор Беленов Александр Самбрано Карлос Молло Йоан Навас Сесар Полуяхтов Владимир Вернблум Понтус Балай Беким Промес Квинси
Комментарии (4)
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Kulimen
1477056844
Ну хоть наши короли есть.
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alexis02lion
1477227150
Прочитал и главное, что зимой надо Армаша в РФПЛ возвращать. А так круто что и КС и Оренбург в чём-то имеют лидеров. А Рубин всё ругают, а там уже новички поднимают уровень клуба. Интересно будет понаблюдать тенденцию после 20 туров.
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