Кутепова обругали за матч сборной России. «ПСЖ» опять попытается купить Неймара. Дайджест событий дня

«За Россией началась охота!»

А объявил об этом бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин, которому очень не нравится решение УЕФА отстранить полузащитника армейцев Романа Еременко от футбола на 30 дней.

«Не может быть, чтобы сборная Финляндии или ЦСКА сидели на допинге. Это бред какой-то! Еременко настоящий профессионал. В свете того, что сейчас происходит с допингом по отношению к России, любой момент будет активно обсуждаться. Эти ситуации с мельдонием, паралимпийцами... Кто бы ни попался на допинге – все падает на Россию. Политика сейчас такая. А зачем? Чтобы отобрать чемпионат мира. Все ведут к этому!» – подчеркнул Масалитин.

УЕФА не комментирует ситуацию вокруг Еременко

«На данном этапе у нас нет для вас информации по этой теме», – так реагирует УЕФА на запрос об отстранении от матчей полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Ранее сообщалось, что дисквалификация связана с проваленным после одной из игр Лиги чемпионов допинг-тестом.

В то же время, информацию о положительной пробе не подтвердила Футбольная ассоциация Финляндии: «Это просто спекуляция. Мы были лишь проинформированы о его отстранении, дело это исключительно между УЕФА и его клубом ЦСКА, поэтому мы не можем подтвердить или опровергнуть что-либо по этому вопросу».

Николаев временно возглавит Департамент судейства РФС

Российский футбольный союз сообщил, что на данный момент исполнять обязанности руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС будет 45-летний Алексей Николаев, обслуживавший матчи российской Премьер-лиги с 2002 года. Судейская карьера Николаева насчитывает уже почти 30 лет – судить игры он начал еще в 1987 году. Напомним, ранее глава судейского Департамента РФС Валентин Иванов подал заявление на увольнение по собственному желанию.

Илье Кутепову досталось за вчерашний матч сборной России

«Роман Широков – это не уровень сборной», – услышали мы по телевизору восемь лет назад. Теперь в похожем ключе высказался бывший игрок сборной России Игорь Чугайнов, раскритиковавший центрального защитника национальной команды Илью Кутепова, который принимал участие в матче с Коста-Рикой (3:4).

«На мой взгляд, Кутепов не соответствует тем задачам, которые стоят перед сборной на чемпионате мира 2018 года. Он может обижаться или не обижаться, но по характеристикам этот человек не подходит сборной. Самая большая претензия к Кутепову заключается в том, что он слишком медленный, а это невозможно натренировать, скорость либо есть от природы, либо нет. Если человек проигрывает в скорости, то ничем это не компенсируешь», – уверен Чугайнов.

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«Барселона» подготовила целый список игроков для замены Видаля

«Барселона» собирается искать замену защитнику Алейшу Видалю, который намерен покинуть клуб. Скауты сине-гранатовых определили пять кандидатов на замену этому футболисту, в число которых даже вошел игрок чемпионата Украины. Варианты следующие: Дарио Срна («Шахтер»), Штефан Лихтштайнер («Ювентус»), Жоао Канселу («Валенсия»), Эктор Бельерин («Арсенал») и Джошуа Киммих («Бавария»). Вопрос о покупке одного из этих игроков и продаже Видаля может решиться уже в ближайшее трансферное окно.

Снова «ПСЖ», снова Неймар

Да-да, «ПСЖ» все так же нацелен на покупку нападающего «Барселоны» Неймара, и теперь руководство парижан готово заплатить за бразильского форварда до 200 миллионов евро, а самому игроку – предложить зарплату в 25 миллионов в год. До начала нынешнего сезона бразилец уже рассматривал вариант с переходом во французский клуб, но в итоге остался в «Барселоне». Не исключено, что стороны вновь вернутся к этому вопросу будущим летом.

Манджукича хотят завалить деньгами в Китае

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич рассматривает предложение от китайского «Шанхай Шеньхуа», в который он может перебраться ради зарплаты в размере восьми миллионов евро и выгодного четырехлетнего контракта. Напомним, в текущем сезоне Манджукич не забил ни одного гола за шесть матчей чемпионата Италии, зато отметился четырьмя мячами в двух октябрьских играх за сборную Хорватии – в ворота Косово и Финляндии.

Руни не поставят в старт на игру со Словенией

Нападающий сборной Англии Уэйн Руни начнет матч отборочного турнира к ЧМ-2018 против Словении на скамейке запасных. Решение главного тренера английской команды Гарета Саутгейта вызвано тем, что вариант в полузащите с привлечением Эрика Дайера и Джордана Хендерсона кажется ему более верным. Словения примет Англию во вторник, 11 октября. Начало матча – в 21:45 по московскому времени.

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