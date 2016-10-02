«Зенит» обыграл «Спартак». «Ростов» оказался сильнее ЦСКА. Дайджест событий дня

РФПЛ. ЦСКА потерпел поражение от «Ростова», «Зенит» оказался сильнее «Спартака»

В заключительном матче 9-го тура РФПЛ ЦСКА в гостях потерпел поражение от «Ростова» со счетом 0:2. Победу донскому клубу принесли голы в исполнении Александра Гацкана и Кристиана Нобоа. Отметим, что данное поражение стало для московского клуба первым в нынешнем розыгрыше чемпионата России. В других встречах «Краснодар» с минимальным счетом одолел «Рубин», а «Уфа» и «Амкар» сыграли вничью со счетом 1:1.

Ещенко, Гацкан, Чорлука, судьи и другие герои и антигерои 9-го тура РФПЛ

Зинченко дебютировал за ПСВ

Полузащитник ПСВ Александр Зинченко сыграл свой первый матч в составе голландского клуба. Вчера экс-игрок «Уфы» заменил травмированного Андреса Гуардадо, появившись на поле на 55-й минуте матча с «Херенвеном» (1:1). Напомним, что права на Зинченко принадлежат «Манчестер Сити», а в ПСВ играет на правах аренды.

Мутко: «Матч Россия – Румыния пройдет в Грозном»

Министр спорта и президент РФС Виталий Мутко заявил, что товарищеский матч между сборными России и Румынии состоится в Грозном. Напомним, что контрольная игра с румынами пройдет 15 ноября. «По контрольному матчу с Румынией все нормально, играем в Грозном, это уже точно», – сказал он.

Гвардиола не собирается менять стиль игры «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не собирается менять стиль игры своего клуба. Напомним, манчестерский клуб одержал шесть побед подряд на старте чемпионата Англии, но затем уступил «Тоттенхэму». «Когда я проигрываю, я печален и разочарован, но буду ли я менять стиль игры? Ни за что. Это невозможно. Нынешние успехи удивили меня», – отметил специалист.

«Манчестер Сити» потерпел первое поражение при Гвардиоле (ВИДЕО)

Хенесс вновь займет должность президента «Баварии»

Бывший президент «Баварии» Ули Хенесс вновь вернется в немецкий клуб. Как сообщает AFP, он является единственным кандидатом на должность президента. Выборы состоятся 25 ноября. Напомним, что Хенесс покинул пост президента «Баварии» из-за скандала с уклонением от уплаты налогов. Два года назад его приговорили к тюремному сроку, но 21 месяца заключения он вышел на свободу досрочно.

Футбольная ассоциация Англии может перехватить Дембеле у Франции

Футбольная ассоциация Англии намерена пригласить нападающего «Селтика» Мусса Дембеле в сборную. По информации источника, 20-летний форвард впечатлил представителей ФА и они планируют опередить Францию, которая также надеется пригласить Дембеле. Напомним, что на данный момент Дембеле находится в расположении молодежной сборной Франции, куда был впервые вызван.

Примера. «Реал» не сумел обыграть «Эйбар»

В матче 7-го тура Примеры «Реал» на своем поле сыграл вничью с «Эйбаром» – 1:1. Отметим, что данный ничейный результат стал для «сливочных» третьим в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Гарет Бэйл отметился в этом матче 50-м голом в Примере.

Серия А. «Милан» и «Сассуоло» забили на двоих семь голов

В матче 7-го тура Серии А «Милан» на своем поле, уступая по ходу встречи со счетом 1:3, сумел добиться победы над «Сассуоло» – 4:3. Отметим, что данный успех позволил миланскому клубу подняться в зону Лиги Европы турнирной таблицы чемпионата Италии. В другой встрече «Торино» оказался сильнее «Фиорентины».