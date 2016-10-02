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    • «Манчестер Сити» потерпел первое поражение при Гвардиоле (ВИДЕО)

    «Манчестер Сити» потерпел первое поражение при Гвардиоле (ВИДЕО)


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    Голосов: 0
    02.10.2016 18:05
    «Тоттенхэм» уверенно справился с «Манчестер Сити» (2:0), нанеся «горожанам» первое поражение в нынешнем сезоне. «Бомбардир» показывает, как «шпоры» расправлялись с соперниками.

    С первых минут стало понятно, что «Тоттенхэм» будет хозяйничать на поле не только номинально. Подопечные Покеттино сразу начали атаковать и прессинговать, чем вынуждали ошибаться игроков «Манчестера». Защита «МС» привезла гол на 9-й минуте, когда Коларов, попытавшись прервать прострел, послал мяч в девятку собственных ворот. Но уже до этого могли забивать Сон и Ваньяма.

    Течение игры после гола не поменялось. «Тоттенхэм» владел мячом и продолжал атаковать. На 37-й минуте передачу корейца Сона воплотил в гол талантливый Алли. Говорят, нападающего скоро призовут в корейскую армию, а пока он продолжает раздавать голевые пасы и забивать сам.

    Во втором тайме счет мог стать уже разгромным. Но сначала момент упустил Серхио Агуэро. Удар аргентинца в штангу парировал Льорис. Затем Фернандиньо свалил оппонента из «Тоттенхэма» в собственной штрафной, предоставив сопернику шанс на реализацию одиннадцатиметрового. К точке подошел Ламела, однако Браво парировал удар.

    В концовке встречи больше атаковал «Манчестер Сити». Верный момент загубил спаситель Ихеначо. Счет так и остался неизменным. «Тоттенхэм» приблизился к лидирующему в чемпионате «Манчестер Сити» на расстояние одного очка, оставшись единственной командой с нулем в графе поражения.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт Премьер-лиги
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии (1)
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    MU-fanatic
    1475424496
    это Англия детка)))
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