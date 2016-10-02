«Манчестер Сити» потерпел первое поражение при Гвардиоле (ВИДЕО)

С первых минут стало понятно, что «Тоттенхэм» будет хозяйничать на поле не только номинально. Подопечные Покеттино сразу начали атаковать и прессинговать, чем вынуждали ошибаться игроков «Манчестера». Защита «МС» привезла гол на 9-й минуте, когда Коларов, попытавшись прервать прострел, послал мяч в девятку собственных ворот. Но уже до этого могли забивать Сон и Ваньяма.

Течение игры после гола не поменялось. «Тоттенхэм» владел мячом и продолжал атаковать. На 37-й минуте передачу корейца Сона воплотил в гол талантливый Алли. Говорят, нападающего скоро призовут в корейскую армию, а пока он продолжает раздавать голевые пасы и забивать сам.

Во втором тайме счет мог стать уже разгромным. Но сначала момент упустил Серхио Агуэро. Удар аргентинца в штангу парировал Льорис. Затем Фернандиньо свалил оппонента из «Тоттенхэма» в собственной штрафной, предоставив сопернику шанс на реализацию одиннадцатиметрового. К точке подошел Ламела, однако Браво парировал удар.

В концовке встречи больше атаковал «Манчестер Сити». Верный момент загубил спаситель Ихеначо. Счет так и остался неизменным. «Тоттенхэм» приблизился к лидирующему в чемпионате «Манчестер Сити» на расстояние одного очка, оставшись единственной командой с нулем в графе поражения.