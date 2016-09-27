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  • ЦСКА проиграл «Тоттенхэму». «Боруссия» и «Реал» не выявили победителя. Все голы (ВИДЕО)

ЦСКА проиграл «Тоттенхэму». «Боруссия» и «Реал» не выявили победителя. Все голы (ВИДЕО)

Группа E. ЦСКА — «Тоттенхэм» – 0:1

Сон – 0:1.

team: Lloris (C); Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Wanyama, Dele; Lamela, Eriksen, Son; Janssen.

Subs: Vorm, Walker, Wimmer, Carter-Vickers, Winks, Onomah, Nkoudou.

Группа E. «Монако» — «Байер» – 1:1

Чичарито – 0:1.

Глик – 1:1.

Группа F. «Боруссия» — «Реал» – 2:2

Роналду – 0:1.

Обамеянг – 1:1.

Варан – 1:2.

Шюррле – 2:2.

BVB: Bürki, Dembélé, Götze, Guerreiro, Aubameyang, Sokratis, Piszczek, Castro, Ginter, Schmelzer, Weigl

Subs: Weidenfeller, Mor, Rode, Ramos, Schürrle, Pulisic, Passlack

Группа F. «Спортинг» — «Легия» – 2:0

Руис – 1:0.

Дост – 2:0.

Группа G. «Лестер» — «Порту» – 1:0

Слимани – 1:0.

Группа G. «Копенгаген» — «Брюгге» – 4:0

Дэнсвил (автогол) – 1:0.

Дэлэни – 2:0.

Сантандер – 3:0.

Йоргенсен – 4:0.

Группа H. «Динамо Зб» — «Ювентус» – 0:4

Пьянич – 0:1.

Игуаин – 0:2.

Дибала – 0:3.

Дани Алвес – 0:4.

XI: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Dani Alves, Khedira, Hernanes, Pjanic, Evra; Dybala, Higuain.

subs: Neto, Alex Sandro, Lemina, Sturaro, Cuadrado, Pjaca, Mandzukic.

Группа H. «Севилья» — «Лион» – 1:0

Бен-Йедер – 1:0.

Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Тоттенхэм
Комментарии (11)
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Akms
1475001578
ЦСКА!!!! Удачи кони!!!
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TUMS
1475013195
Молодежь зрелищнее, азартней играла "основы". Дзагоева явно не хватало. Но шанс еще есть. Удачи ЦСКА!
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pik54
1475036715
ЦСКА удачи в остальных матчах.
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sochi-2013
1475039781
Даже у меня закончился оптимизм по поводу нашего футбола!
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Касабланка
1475042445
ЦСКА Молодцы хоть и проиграли, Удачи армейцам!
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mik1954
1475042484
Позорники кони, дома, с полудублирующим составом "петушков" и слить... приучил вас гинер, что вне поля все вопросы решает, а в Европе такое не прокатывает...
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Kulimen
1475044963
ЦСКА последний в группе - стабильность.
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zatonn
1475045046
Болел за "шмелей". Молодцы ребята, очень достойно сыграли. Пусть не всё получалось, но молодцы, старались!
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Boniel+
1475048362
С таким футболом "далеко не уедешь"!Тем более играли дома.Команда совершенно не обученная.Мяч вечно у них скачет,аут ...только в чужие ноги,игроки растворяются на поле,где их не видно(Миланов,Еременко,Головин).Впереди один длинный Лосина никогда не обыграет защиту.С ним нужно играть рядом,на коротке,давать пасы на свободное место,а они только в борьбу и навесы.А кому скинуть?Рядом никого.Мало того,что игроки ЦСКА очень низкого уровня,так еще и тренер ни какой.Товарищ Гинер проснитесь!!!
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seawave
1475060239
Акинфеев, ты не дырка, ты огромная дырища!Как можно было это пропустить????Позорище!!!Такой мяч даже я бы поймал!
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