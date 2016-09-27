ЦСКА проиграл «Тоттенхэму». «Боруссия» и «Реал» не выявили победителя. Все голы (ВИДЕО)

Группа E. ЦСКА — «Тоттенхэм» – 0:1
Сон – 0:1.
#THFC team: Lloris (C); Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Wanyama, Dele; Lamela, Eriksen, Son; Janssen. #COYS
Subs: Vorm, Walker, Wimmer, Carter-Vickers, Winks, Onomah, Nkoudou. #COYS
Группа E. «Монако» — «Байер» – 1:1
Чичарито – 0:1.
Глик – 1:1.
Группа F. «Боруссия» — «Реал» – 2:2
Роналду – 0:1.
Обамеянг – 1:1.
Варан – 1:2.
Шюррле – 2:2.
BVB: Bürki, Dembélé, Götze, Guerreiro, Aubameyang, Sokratis, Piszczek, Castro, Ginter, Schmelzer, Weigl #bvbrm
Subs: Weidenfeller, Mor, Rode, Ramos, Schürrle, Pulisic, Passlack #bvbrm
Группа F. «Спортинг» — «Легия» – 2:0
Руис – 1:0.
Дост – 2:0.
Группа G. «Лестер» — «Порту» – 1:0
Слимани – 1:0.
Группа G. «Копенгаген» — «Брюгге» – 4:0
Дэнсвил (автогол) – 1:0.
Дэлэни – 2:0.
Сантандер – 3:0.
Йоргенсен – 4:0.
Группа H. «Динамо Зб» — «Ювентус» – 0:4
Пьянич – 0:1.
Игуаин – 0:2.
Дибала – 0:3.
Дани Алвес – 0:4.
#Juventus XI: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Dani Alves, Khedira, Hernanes, Pjanic, Evra; Dybala, Higuain. #DZGJuve #UCL
#Juventus subs: Neto, Alex Sandro, Lemina, Sturaro, Cuadrado, Pjaca, Mandzukic. #DZGJuve #UCL
Группа H. «Севилья» — «Лион» – 1:0
Бен-Йедер – 1:0.