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Судьи
Главный судья:
Майкл Оливер (Нортумберланд)

Спортинг - Легия

27.09.2016, Вторник, 21:45 мск Лиссабон, стадион Жозе Алваладе Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 23:40) Лига чемпионов, 2 тур Спортинг - Легия
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, 1/16 финала
ответный матч		 24 февраля, пятница 00:05 Спортинг 1:0 Легия
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, 1/16 финала
первый матч		 16 февраля, четверг 22:00 Легия 2:2 Спортинг
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спортинг 6 1 0 5 5:8 -3 3
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