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Судьи
Главный судья:
Бас Нейхейс (Энсхеде)

Севилья - Лион

27.09.2016, Вторник, 21:45 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Трансляция: МАТЧ! ИГРА Лига чемпионов, 2 тур Севилья - Лион
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