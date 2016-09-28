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Судьи
Главный судья:
Чунейт Чакир (Стамбул)
Материалы

Лестер - Порту

27.09.2016, Вторник, 21:45 мск Лестер, стадион Кинг Пауэр Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Лига чемпионов, 2 тур Лестер - Порту
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