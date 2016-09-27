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Судьи
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан (Альмерия)
Материалы

Монако - Байер

27.09.2016, Вторник, 21:45 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Трансляция: МАТЧ! АРЕНА Лига чемпионов, 2 тур Монако - Байер
Лига чемпионов (2014/2015), группа C
5 тур
26 ноября, среда 22:45 Байер 0:1 Монако
1 тур
16 сентября, вторник 22:45 Монако 1:0 Байер
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Монако 1 0 0 1 1:2 -1 0
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