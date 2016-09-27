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Судьи
Главный судья:
Мануэл Жорже Соуза (Порту)

Динамо - Ювентус

27.09.2016, Вторник, 21:45 мск Загреб, стадион Максимир Трансляция: МАТЧ! НАШ СПОРТ Лига чемпионов, 2 тур Динамо - Ювентус
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 28 сентября 2016, 00:12

    Ювентус - Супер! Всегда старается хорошо сыграть!

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