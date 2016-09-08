Липпи может стать самым высокооплачиваемым тренером мира. Фламини перешел в «Кристал Пэлас». Дайджест событий дня

Мино Райола признался в нелюбви к Гвардиоле

Известный футбольный агент Мино Райола отметил, что ему не нравится философия футбола Хосепа Гвардиолы: «Не говорю, что ненавижу Гвардиолу, но я его не люблю. Он хороший тренер, но его футбол мне не нравится. С Флорентино Пересом у меня нет плохих отношений. На самом деле, истина заключается в том, что у нас нет абсолютно никаких связей. Мне не нужно быть его другом или врагом», – заявил Райола.

Липпи получил предложение на 20 миллионов евро в год

Бывший наставник сборной Италии Марчелло Липпи может вернуться в Китай. В услугах 68-летнего тренера нуждается «Гуанчжоу Эвергранд», который готов предложить специалисту контракт, по условиям которого он заработает 60 миллионов за три года. Таким образом, Липпи может стать самым высокооплачиваемым тренером мира, если возглавит китайский клуб.

Цифра дня. Китайцы хотят озолотить Липпи

Матье Фламини нашел себе новый клуб

«Кристал Пэлас» объявил о подписании бывшего полузащитника «Арсенала» Матье Фламини. 32-летний хавбек заключил с «орлами» соглашение сроком на один сезон.

Француз перешел в новую команду на правах свободного агента, так как срок его контракта с «канонирами» истек.

Алексис Санчес поставил себя вровень с Месси и Роналду

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес уверен, что Лионель Месси и Криштиану Роналду не превосходят его в классе: «Я достиг того уровня, чтобы конкурировать с великими игроками. Я могу сравнить себя с Месси и Роналду. Не чувствую себя хуже их, ведь я могу делать то же, что и они», – отметил чилиец.

Промес рискует пропустить матч с «Локомотивом»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рискует не сыграть в матче 6-го тура чемпионата России с «Локомотивом» из-за травмы, которую он получил в матче за сборную Голландии. Об этом сообщил глава медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.

«В результате обследования у Промеса выявлен мышечный спазм правого бедра. В связи с этим в ближайшие дни он будет тренироваться по индивидуальной программе. Решение об участии голландского хавбека в воскресной игре с «Локомотивом» будет приниматься медицинским штабом совместно с тренерским с учетом оценки риска возможного рецидива», – заявил Вартапетов.

«Рубин» внес М'Вила в заявку в РФПЛ

«Рубин» заявил полузащитника Янна М'Вила на нынешний сезон российской Премьер-лиги. Французский хавбек будет выступать за казанскую команду под номером 4.

Семин признался в особых чувствах к «Спартаку»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура чемпионата России со «Спартаком»: «У «Спартака» хорошее настроение, команда с душой играет. Мы с уважением относимся к сопернику. Мы в середине идем, а «Спартак» – лидер. Его потери меня не волнуют. Волнуют свои. Вот у нас Тарасова не будет. Особые чувства «Спартак», конечно, вызывает. Я ведь там играл, не забывайте. А еще у красно-белых отличный стадион», – отметил Семин.

Шесть проблем в «Локомотиве», которые нужно решить Семину

С «Реала» и «Атлетико» не будет снят запрет на трансферы

ФИФА оставила в силе запрет на трансферы, наложенный на «Реал» и «Атлетико», отклонив апелляции клубов. Напомним, клубы допустили нарушения при работе с несовершеннолетними игроками.

«Апелляционный комитет ФИФА принял решение отклонить протесты «Реала» и «Атлетико» и оставить в силе решения Дисциплнарного комитета, касающиеся защиты несовершеннолетних игроков.

На оба клуба наложен трансферный запрет на регистрацию любых игроков на национальном и международном уровнях в течение двух полных периодов регистрации подряд. Запрет распространяется на клубы полностью, кроме женских, футзальных и пляжных команд, но не касается ухода игроков», – сказано в сообщении ФИФА.