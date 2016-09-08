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    Цифра дня. Китайцы хотят озолотить Липпи


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    Голосов: 3
    08.09.2016 16:04
    Китай снова сходит с ума. Затащив в лигу всех игроков-любителей подзаработать, взялись за тренеров. Марчелло Липпи вряд ли представляет, как выглядит его зарплата.

    Итальянский тренер уехал в Китай в 2012 году, отдохнув от работы со сборной Италии. Марчелло Липпи говорил, что хочет поработать с какой-нибудь сборной, но контракт с «Гуанчжоу Эвергранд» оказался слишком соблазнительным. За два года тренер выиграл все ценное, что было в Азии. Сейчас с «тиграми» трудится Луис Фелипе Сколари, и самая дорогая команда лиги идет на первом месте. «Цзянсу Сунин» отстает на 6 очков. Вспоминая славные времена, в «Гуанчжоу» задумались о возвращении Липпи. Если (когда?) итальянец согласится, то станет самым высокооплачиваемым тренером мира.

    Самым дорогим тренером сейчас является Хосеп Гвардиола, который зарабатывает в «Манчестер Сити» 18,2 млн евро в год. На втором месте сменивший его в «Баварии» Карло Анчелотти с 15 миллионами. Тройку самых высокооплачиваемых тренеров замыкает Жозе Моуринью, у которого контракт с «Манчестер Юнайтед» на 14,6 млн в год.

    «Потратим любые деньги на иностранцев». Как китайские деньги взрывают футбол

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 8 сентября 2016, 23:02

      Китайцы хуже шейхов, ей богу. С другой стороны очень уважаю Липпи, считаю одним из лучших тренеров в истории, если подпишет контракт, только рад буду

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 8 сентября 2016, 16:54

      А Слуцкий на каком?)

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