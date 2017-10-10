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Барбоза: «Кейруш считается отцом сборной Португалии»

10 октября 2017, 06:16

Известный португальский футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о причинах, по которым его соотечественник Карлуш Кейруш, возглавляющий сейчас сборную Ирана, не смог ничего выиграть с национальной сборной. При этом, он выстроил четкую схему работы команды.

Сборная России проведет во вторник, 10 октября, товарищеский матч с командой Ирана. Игра состоится в Казани, а начнется она в 19:00 по московскому времени.

– Что в Португалии говорят о тренере Кейруше?

– У нас Кейруш считается отцом сборной Португалии.

– Даже так?

– Да. Он давно заложил основополагающие принципы работы в нашей национальной команде. Это специалист высокой квалификации, которого уважают в Португалии.

– Но ведь сборная Португалии при нем играла неудачно...

– Почему? С молодежной сборной Кейруш вообще-то выигрывал чемпионат мира.

– А с основной?

– Дело в том, что у него не заладились отношения с некоторыми игроками. Ему сложно было работать в такой обстановке. Но не нужно в данном случае во главу угла ставить результаты команды. Все равно Кейруш проделал огромную работу.

– У него были разногласия не только с игроками, но и с тренерами клубов, и с федерацией футбола?

– Да.

– Значит, у Кейруша сложный характер?

– Возникали конфликты, но он, как правило, был прав. В любом случае в дальнейшем сборная Португалии развивалась по принципам, заложенным именно этим специалистом. Для меня Кейруш – один из лучших тренеров Португалии.

– Какие же это принципы?

– Он выстроил четкую вертикаль среди всех сборных Португалии. Все работали примерно по одной схеме. Очень внимательно отслеживал молодежь, наладил тесную связь с клубами. Если вы посмотрите, он всегда вызывал в национальную команду уже наигранные в клубах связки футболистов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Азия Иран Португалия Кейруш Карлуш
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