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    Барбоза: «Кейруш считается отцом сборной Португалии»

    Известный португальский футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о причинах, по которым его соотечественник Карлуш Кейруш, возглавляющий сейчас сборную Ирана, не смог ничего выиграть с национальной сборной. При этом, он выстроил четкую схему работы команды.

    Сборная России проведет во вторник, 10 октября, товарищеский матч с командой Ирана. Игра состоится в Казани, а начнется она в 19:00 по московскому времени.

    – Что в Португалии говорят о тренере Кейруше?

    – У нас Кейруш считается отцом сборной Португалии.

    – Даже так?

    – Да. Он давно заложил основополагающие принципы работы в нашей национальной команде. Это специалист высокой квалификации, которого уважают в Португалии.

    – Но ведь сборная Португалии при нем играла неудачно...

    – Почему? С молодежной сборной Кейруш вообще-то выигрывал чемпионат мира.

    – А с основной?

    – Дело в том, что у него не заладились отношения с некоторыми игроками. Ему сложно было работать в такой обстановке. Но не нужно в данном случае во главу угла ставить результаты команды. Все равно Кейруш проделал огромную работу.

    – У него были разногласия не только с игроками, но и с тренерами клубов, и с федерацией футбола?

    – Да.

    – Значит, у Кейруша сложный характер?

    – Возникали конфликты, но он, как правило, был прав. В любом случае в дальнейшем сборная Португалии развивалась по принципам, заложенным именно этим специалистом. Для меня Кейруш – один из лучших тренеров Португалии.

    – Какие же это принципы?

    – Он выстроил четкую вертикаль среди всех сборных Португалии. Все работали примерно по одной схеме. Очень внимательно отслеживал молодежь, наладил тесную связь с клубами. Если вы посмотрите, он всегда вызывал в национальную команду уже наигранные в клубах связки футболистов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.10.2017 06:16
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