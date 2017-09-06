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    Футболисты Саудовской Аравии получат более миллиона за выход на ЧМ-2018

    Футболисты сборной Саудовской Аравии за выход в финальную часть чемпионата мира-2018 получат по 1,1 миллиона евро, сообщает SputnikNews. Команда обыграла сборную Японии, завоевав тем самым путевку в Россию.

    Данное вознаграждение пообещал выплатить наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль-Сауд. Такая сумма станет рекордной в истории спортивных достижений.

    Стоит отметить, что сборная Саудовской Аравии вышла на чемпионат мира-2018 со второго места в своей отборочной группы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2017 10:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +161

      adekvat 6 сентября 2017, 16:49

      Зря Россиянам тоже платили помнится....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 6 сентября 2017, 16:12

      Шейх свободно может себе это позволить , страна просто плавает в нефти ! А парни заслужили соей игрой на поле ! Нашим посули по миллиону за выигрыш ЧМ - и что ? Они выиграют ?

      1
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 6 сентября 2017, 15:22

      вот это я понимаю подход руководства страны к достижению желаемых целей!!! так они и чемпионами могут стать, если захотят

      1
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 6 сентября 2017, 12:50

      Каждому!...

      2
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      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Дядя Серёжа 6 сентября 2017, 13:02

      Ага, каждому !!!!!

      0
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 6 сентября 2017, 11:22

      Арабы со-своим рыночным отношением и нефтебаксами засрали футбол.Гнать их надо из европейских команд. Я имею ввиду владельцев. Дальше будет только хуже в финансовом плане. Они вываливают за верблюда миллионы,что говорить о футболистах. Вот пусть у себя в пустыне делают что хотят,иначе еврофутбол загнется.

      3
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > Nimnul 6 сентября 2017, 12:25

      Почему футбольная общественность молчит, мусульмане устроили геноцид футбола в Европе, они уничтожают мелкие клубы и не дают развиваться футболу вообще.Я считаю Кадыров должен затронуть эту тему.

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