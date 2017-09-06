Футболисты Саудовской Аравии получат более миллиона за выход на ЧМ-2018

Футболисты сборной Саудовской Аравии за выход в финальную часть чемпионата мира-2018 получат по 1,1 миллиона евро, сообщает SputnikNews. Команда обыграла сборную Японии, завоевав тем самым путевку в Россию.

Данное вознаграждение пообещал выплатить наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль-Сауд. Такая сумма станет рекордной в истории спортивных достижений.

Стоит отметить, что сборная Саудовской Аравии вышла на чемпионат мира-2018 со второго места в своей отборочной группы.