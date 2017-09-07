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    Бабаян уволен с поста главного тренера сборной Узбекистана

    Главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян отправлен в отставку. Причиной этому послужили неудовлетворительные результаты команды в отборочном цикле к чемпионату мира-2018.

    «Самвел Бабаян и его штаб не справились с задачей выхода на чемпионат мира. По этой причине тренерский штаб национальной сборной Узбекистана полностью распущен», – говорится на официальном сайте федерации.

    Стоит отметить, что после последнего матча сборной Узбекистана в отборочном цикле чемпионата мира-2018 с командой Южной Кореи, который закончился со счетом 0:0, тренер был освистан журналистами на пресс-конференции. Сыграв вничью в этой встрече, сборная Узбекистана лишилась даже теоретических шансов на выход в финальную стадию турнира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2017 10:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +73

      Шейник 7 сентября 2017, 13:24

      нет баяна про бабаяна

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