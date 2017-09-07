Бабаян уволен с поста главного тренера сборной Узбекистана

Главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян отправлен в отставку. Причиной этому послужили неудовлетворительные результаты команды в отборочном цикле к чемпионату мира-2018.

«Самвел Бабаян и его штаб не справились с задачей выхода на чемпионат мира. По этой причине тренерский штаб национальной сборной Узбекистана полностью распущен», – говорится на официальном сайте федерации.

Стоит отметить, что после последнего матча сборной Узбекистана в отборочном цикле чемпионата мира-2018 с командой Южной Кореи, который закончился со счетом 0:0, тренер был освистан журналистами на пресс-конференции. Сыграв вничью в этой встрече, сборная Узбекистана лишилась даже теоретических шансов на выход в финальную стадию турнира.