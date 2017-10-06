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  • Отбор на ЧМ-2018. Италия упустила победу над Македоней в рекордном матче Буффона и другие результаты

Отбор на ЧМ-2018. Италия упустила победу над Македоней в рекордном матче Буффона и другие результаты

6 октября 2017, 23:37
5

Матч 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 ИталияМакедония завершился вничью 1:1. Голы на счету Джорджо Кьеллини и Александара Трайковски.

Подопечные Джампьеро Вентуры набрали 20 баллов и сохранили вторую строчку в отборочной группе G.

Капитан «Скуадры Адзурры» Джанлуиджи Буффон установил новый рекорд Европы по количеству матчей за сборную.

В параллельных встречах испанцы обыграли израильтян, а команда Лихтенштейна уступила Израилю.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа G. 9-й тур

Италия – Македония – 1:1 (1:0)

Гол: 1:0 – Кьеллини, 40; 1:1 – Трайковски, 77.

Испания – Албания – 3:0 (3:0)

Гол: 1:0 – Родриго, 16; 2:0 – Иско, 23; 3:0 – Алькантара, 27.

Лихтенштейн – Израиль – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Тиби, 22.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Азия Италия Северная Македония Испания Албания Лихтенштейн Израиль
Комментарии (5)
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Gullit 76
1507323045
Итальянцы в стыках пройдут,Буффон приедит.Можно Исландию наверное уже поздравить с выходом(Косово то они обыграют)Думаю и Сербы С Грузией разберутся.
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insider_retro
1507323131
Исландцы турков в гостях 0-3 укатали!!! Вот это продолжение саги и нового направления в еуропейском футболе!!! И вероятно с первого места в группе поедут на ЧМ!!... Достойно подражания!!!
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KARAT777
1507324071
приятно удивили Исландцы, а Хорваты могут остаться без ЧМ если проиграют Украине
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