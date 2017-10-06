Отбор на ЧМ-2018. Италия упустила победу над Македоней в рекордном матче Буффона и другие результаты

Матч 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 Италия – Македония завершился вничью 1:1. Голы на счету Джорджо Кьеллини и Александара Трайковски.
Подопечные Джампьеро Вентуры набрали 20 баллов и сохранили вторую строчку в отборочной группе G.
Капитан «Скуадры Адзурры» Джанлуиджи Буффон установил новый рекорд Европы по количеству матчей за сборную.
В параллельных встречах испанцы обыграли израильтян, а команда Лихтенштейна уступила Израилю.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа G. 9-й тур
Италия – Македония – 1:1 (1:0)
Гол: 1:0 – Кьеллини, 40; 1:1 – Трайковски, 77.
Гол: 1:0 – Родриго, 16; 2:0 – Иско, 23; 3:0 – Алькантара, 27.
Лихтенштейн – Израиль – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Тиби, 22.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)
Источник: Бомбардир.ру