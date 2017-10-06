Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Отбор на ЧМ-2018. Италия упустила победу над Македоней в рекордном матче Буффона и другие результаты

    Матч 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 ИталияМакедония завершился вничью 1:1. Голы на счету Джорджо Кьеллини и Александара Трайковски.

    Подопечные Джампьеро Вентуры набрали 20 баллов и сохранили вторую строчку в отборочной группе G.

    Капитан «Скуадры Адзурры» Джанлуиджи Буффон установил новый рекорд Европы по количеству матчей за сборную.

    В параллельных встречах испанцы обыграли израильтян, а команда Лихтенштейна уступила Израилю.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа G. 9-й тур

    Италия – Македония – 1:1 (1:0)

    Гол: 1:0 – Кьеллини, 40; 1:1 – Трайковски, 77.

    Испания – Албания – 3:0 (3:0)

    Гол: 1:0 – Родриго, 16; 2:0 – Иско, 23; 3:0 – Алькантара, 27.

    Лихтенштейн – Израиль – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Тиби, 22.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2017 23:37
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 7 октября 2017, 00:07

      приятно удивили Исландцы, а Хорваты могут остаться без ЧМ если проиграют Украине

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich > KARAT777 7 октября 2017, 00:23

      Согласен молодцы Исландцы! Желаю победы Украине, сложно, но стараются!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70671

      insider_retro 6 октября 2017, 23:52

      Исландцы турков в гостях 0-3 укатали!!! Вот это продолжение саги и нового направления в еуропейском футболе!!! И вероятно с первого места в группе поедут на ЧМ!!... Достойно подражания!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 октября 2017, 23:50

      Итальянцы в стыках пройдут,Буффон приедит.Можно Исландию наверное уже поздравить с выходом(Косово то они обыграют)Думаю и Сербы С Грузией разберутся.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +833

      Sola > Gullit 76 7 октября 2017, 00:17

      Скандинавы турок просто закатали) Молодцы исландцы. Очень достойно провели отбор.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11