В ЦСКА рассказали о травме Файзуллаева

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о повреждении, которое получил полузащитник команды Аббосбек Файзуллаев во время вчерашней тренировки в сборной Узбекистана.
«С Аббосом Файзуллаевым мы на связи, буквально только что с футболистом общался Эдуард Безуглов. У Аббоса достаточно болезненный ушиб, но сегодня чувствует себя гораздо лучше. Эдуард Николаевич говорит, что никаких опасений нет. Рабочий процесс, скажем так», – написал Брейдо.
- 21-летний Файзуллаев провел в этом сезоне 13 матчей за ЦСКА, забил 2 гола, отдал 5 передач.
- 10 октября он сыграл 71 минуту в домашнем отборочном матче ЧМ-2026 с Ираном (0:0). 15 октября Узбекистан в Ташкенте примет ОАЭ.