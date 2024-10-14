В ЦСКА рассказали о травме Файзуллаева

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о повреждении, которое получил полузащитник команды Аббосбек Файзуллаев во время вчерашней тренировки в сборной Узбекистана.

«С Аббосом Файзуллаевым мы на связи, буквально только что с футболистом общался Эдуард Безуглов. У Аббоса достаточно болезненный ушиб, но сегодня чувствует себя гораздо лучше. Эдуард Николаевич говорит, что никаких опасений нет. Рабочий процесс, скажем так», – написал Брейдо.