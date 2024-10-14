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    В ЦСКА рассказали о травме Файзуллаева

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о повреждении, которое получил полузащитник команды Аббосбек Файзуллаев во время вчерашней тренировки в сборной Узбекистана.

    «С Аббосом Файзуллаевым мы на связи, буквально только что с футболистом общался Эдуард Безуглов. У Аббоса достаточно болезненный ушиб, но сегодня чувствует себя гораздо лучше. Эдуард Николаевич говорит, что никаких опасений нет. Рабочий процесс, скажем так», – написал Брейдо.

    • 21-летний Файзуллаев провел в этом сезоне 13 матчей за ЦСКА, забил 2 гола, отдал 5 передач.
    • 10 октября он сыграл 71 минуту в домашнем отборочном матче ЧМ-2026 с Ираном (0:0). 15 октября Узбекистан в Ташкенте примет ОАЭ.

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    Источник: телеграм-канал «Брейдо / И после»

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    Классный футболист! Лидер ЦСКА!
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