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Цифра дня. Китайцы хотят озолотить Липпи

Итальянский тренер уехал в Китай в 2012 году, отдохнув от работы со сборной Италии. Марчелло Липпи говорил, что хочет поработать с какой-нибудь сборной, но контракт с «Гуанчжоу Эвергранд» оказался слишком соблазнительным. За два года тренер выиграл все ценное, что было в Азии. Сейчас с «тиграми» трудится Луис Фелипе Сколари, и самая дорогая команда лиги идет на первом месте. «Цзянсу Сунин» отстает на 6 очков. Вспоминая славные времена, в «Гуанчжоу» задумались о возвращении Липпи. Если (когда?) итальянец согласится, то станет самым высокооплачиваемым тренером мира.

Самым дорогим тренером сейчас является Хосеп Гвардиола, который зарабатывает в «Манчестер Сити» 18,2 млн евро в год. На втором месте сменивший его в «Баварии» Карло Анчелотти с 15 миллионами. Тройку самых высокооплачиваемых тренеров замыкает Жозе Моуринью, у которого контракт с «Манчестер Юнайтед» на 14,6 млн в год.

«Потратим любые деньги на иностранцев». Как китайские деньги взрывают футбол

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Комментарии (2)
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Kulimen
1473342891
А Слуцкий на каком?)
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roman230582
1473364965
Китайцы хуже шейхов, ей богу. С другой стороны очень уважаю Липпи, считаю одним из лучших тренеров в истории, если подпишет контракт, только рад буду
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