Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Локомотив» надеется продлить контракт с Миранчуком, Черчесов отпраздновал день рождения. Дайджест событий дня.

«Локомотив» надеется продлить контракт с Миранчуком, Черчесов отпраздновал день рождения. Дайджест событий дня.

Алексей Миранчук может продлить контракт с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук хочет остаться в московском клубе. Сообщается, что 20-летний россиян в течение ближайшего месяца может продлить контракт с железнодорожниками.На данный момент представители игрока сборной России ведут переговоры с руководством «Локомотива» о новом соглашении.

Как «Локомотив» провернул трансферы Денисова и Ротенберга

Первый матч ЦСКА на новом стадионе пройдет 4 сентября

ЦСКА проведет товарищеский матч против московского «Торпедо». Поединок состоится 4 сентября на «Арене ЦСКА» и начнется в 17:00. Игра по техническим причинам будет проходить без зрителей. Первый матч на новой арене армейцев, который смогут посетить болельщики, состоится 10 сентября. ЦСКА в рамках 6-го тура Премьер-лиги примет «Терек».

У Витселя нет договоренности с «Ювентусом»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель заявил, что у него нет договоренности с «Ювентусом». Ранее итальянские СМИ распространили информацию о том, что бельгиец может перейти в туринский клуб зимой.

Почему «Зенит» ошибся, не продав Витселя

Туре не заявлен за «Сити» в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» огласил список футболистов, которые смогут принять участие на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2016/17. Стоит отметить, что в заявку английской команды не попал полузащитник Яя Туре. Агент 33-летнего игрока Дмитрий Селюк спокойно воспринял эту новость.

Черчесову подарили торт

Футболисты сборной России поздравили с днем рождения главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

В честь 53-летия игроки преподнесли специалисту праздничный торт.

Тарасов не сыграет с Ганой

Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов покинул расположение национальной команды из-за травмы.

Сообщается, что 29-летний хавбек сегодня прошел медицинское обследование, результаты которого исключили участие игрока в предстоящем товарищеском матче с Ганой.

Самедов рассказал о работе с Черчесовым

Полузащитник сборной России Александр Самедов в преддверии товарищеского матча с командой Ганы отметил, что Черчесов постоянно говорит об игроках команды, как о лучших в мире.

Инфантино привезет в Россию видеоповторы

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал об опыте использования видеоповторов в товарищеском матче между сборными Италии и Франции, а также отметил, что эта технология может быть использована на чемпионате мира в России.

Сколько стоят билеты на ЧМ-2018

«Валенсия» представила Гарая

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай сегодня был официально представлен в качестве нового игрока испанского клуба. 29-летний аргентинец будет выступать за «летучих мышей» под 24-номером.

Все трансферы России. Полная таблица

Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Россия Локомотив Манчестер Сити ЦСКА Валенсия Зенит Самедов Александр Туре Яя Гарай Эсекьель Витсель Аксель Миранчук Алексей Черчесов Станислав
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
343443
1472872445
Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай сегодня был официально представлен в качестве нового игрока испанского клуба
Ответить
pik54
1472878897
Успехов Черчесову!
Ответить
REDWHITE_
1472881434
Сегодня исполняется 54 года генеральному директору ФК «Спартак» и члену совета директоров клуба Сергею Юрьевичу Родионову. _____________________________________ Воспитанник спартаковской школы Сергей Родионов выступал за нашу команду мастеров с 1978 по 1990 и с 1993 по 1995 год. В составе «Спартака» он выиграл чемпионаты СССР 1979, 1987 и 1989 годов, чемпионаты России 1993 и 1994 годов, Кубок России 1994 года. Всего Родионов провел за «Спартак» 384 матча и забил 153 мяча (второй результат в истории клуба). Кроме того, ему принадлежит рекорд результативности красно-белых в еврокубках — 22 гола. В составе сборной страны провел 37 матчей и забил 8 мячей. Участник двух чемпионатов мира — Испания-82 и Мексика-86. После окончания футбольной карьеры, результаты которой позволяют считать Сергея Юрьевича одним из лучших форвардов в спартаковской истории, жизнь Родионова неразрывно связана с родным клубом. Начиная с 1996 года он неоднократно тренировал дублирующий состав красно-белых, а с 2006-го по 2010-й был тренером нашей главной команды. В январе 2011 года Родионов стал президентом футбольной Академии им Ф. Ф. Черенкова, где передавал свой бесценный опыт тренерам, готовящим молодую спартаковскую поросль. В июне 2015 года Родионов был назначен генеральным директором «Спартака» и включен в состав совета директоров ОАО «ФК «Спартак-Москва».
Ответить
mihail1980
1472886165
черчесов лучший
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+