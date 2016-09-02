«Локомотив» надеется продлить контракт с Миранчуком, Черчесов отпраздновал день рождения. Дайджест событий дня.

Алексей Миранчук может продлить контракт с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук хочет остаться в московском клубе. Сообщается, что 20-летний россиян в течение ближайшего месяца может продлить контракт с железнодорожниками.На данный момент представители игрока сборной России ведут переговоры с руководством «Локомотива» о новом соглашении.

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Первый матч ЦСКА на новом стадионе пройдет 4 сентября

ЦСКА проведет товарищеский матч против московского «Торпедо». Поединок состоится 4 сентября на «Арене ЦСКА» и начнется в 17:00. Игра по техническим причинам будет проходить без зрителей. Первый матч на новой арене армейцев, который смогут посетить болельщики, состоится 10 сентября. ЦСКА в рамках 6-го тура Премьер-лиги примет «Терек».

У Витселя нет договоренности с «Ювентусом»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель заявил, что у него нет договоренности с «Ювентусом». Ранее итальянские СМИ распространили информацию о том, что бельгиец может перейти в туринский клуб зимой.

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Туре не заявлен за «Сити» в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» огласил список футболистов, которые смогут принять участие на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2016/17. Стоит отметить, что в заявку английской команды не попал полузащитник Яя Туре. Агент 33-летнего игрока Дмитрий Селюк спокойно воспринял эту новость.

Черчесову подарили торт

Футболисты сборной России поздравили с днем рождения главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

В честь 53-летия игроки преподнесли специалисту праздничный торт.

Тарасов не сыграет с Ганой

Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов покинул расположение национальной команды из-за травмы.

Сообщается, что 29-летний хавбек сегодня прошел медицинское обследование, результаты которого исключили участие игрока в предстоящем товарищеском матче с Ганой.

Самедов рассказал о работе с Черчесовым

Полузащитник сборной России Александр Самедов в преддверии товарищеского матча с командой Ганы отметил, что Черчесов постоянно говорит об игроках команды, как о лучших в мире.

Инфантино привезет в Россию видеоповторы

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал об опыте использования видеоповторов в товарищеском матче между сборными Италии и Франции, а также отметил, что эта технология может быть использована на чемпионате мира в России.

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«Валенсия» представила Гарая

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай сегодня был официально представлен в качестве нового игрока испанского клуба. 29-летний аргентинец будет выступать за «летучих мышей» под 24-номером.

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