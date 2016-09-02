Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селюк: «Решение не заявлять Яя Туре в ЛЧ принял гениальный менеджер современности»

    Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк высказал мнение о том, что ивуарийский футболист не был включен в заявку «горожан» на Лигу чемпионов.

    – Как я смотрю на эту ситуацию? Это решение принял гениальный менеджер современности Гвардиола. Яя – профессионал. Наверное, Пеп учитывал, что у Туре через год заканчивается контракт, и хочет, чтобы у футболиста было больше времени работать над собой. Таково видение тренера. А жизнь покажет, правильное это решение или нет.

    – Не жалеете, что летом Туре не покинул «Сити»?

    – Нет. Мы довольны, что Яя остался в этой команде до конца контракта. Конечно, он мог уйти, но мы решили, что он останется.

    – Не боитесь, что и в чемпионате Англии Гвардиола не будет его выпускать?

    – Значит, такова судьба. Это жизнь, футбол, люди, отношения. Жизнь покажет, кто прав. Все увидим в конце сезона. Яя – большой профессионал. На его примере многие увидят, что, несмотря на какие-то решения, игрок должен выполнять свою работу. Он уже два раза выиграл Премьер-лигу, да и вообще все в мире, кроме чемпионата мира. Все прекрасно все понимают. У человека остается год контракта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2016 18:25
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 2 сентября 2016, 21:48

      Селюк - в переводе с украинского "селянин"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 сентября 2016, 21:33

      И там лизнул, и тут лизнул... лучше б правду-матку пи..данул...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 2 сентября 2016, 20:41

      Пусть идет с расизмом борется - он это любит. А в ЛЧ будут играть те, кто футбол любит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 2 сентября 2016, 19:33

      Теперь и расизма не будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 2 сентября 2016, 19:18

      Туре к пенсии готовится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1346

      Бомбардир 2 сентября 2016, 19:06

      Рука Бердыева и туда добралась

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 2 сентября 2016, 18:30

      Нет нацизму в АПЛ.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11