Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Яя Туре не попал в заявку «Манчестер Сити» на Лигу чемпионов

    «Манчестер Сити» огласил список футболистов, которые смогут принять участие на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2016/17.

    Стоит отметить, что в заявку английской команды не попал полузащитник Яя Туре.

    Вратари: Браво, Кабальеро.

    Защитники: Санья, Компани, Сабалета, Коларов, Клиши, Стоунс, Отаменди.

    Полузащитники: Фернандо, Стерлинг, Гюндоган, Навас, Де Брюйне, Делф, Сане, Силва, Фернандиньо.

    Нападающие: Нолито, Агуэро, Ихеначо.

    Напомним, что на групповом этапе турнира подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Барселоной», «Селтиком» и менхенгладбахской «Боруссией».

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2016 17:11
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +53

      Тима 88 2 сентября 2016, 22:19

      Жаль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 2 сентября 2016, 18:50

      НЕ зря с Барсы ушел, терки видать, зимой значит свалит с клуба!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      фанатище 2 сентября 2016, 18:03

      Тренер - трус. Тренер хороший, даже очень. Но как человек - говно. Ну не понимаю я, чем ему не угодил этот лучший полузащитник на своей позиции.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 2 сентября 2016, 17:49

      Гвардиола убирает лидеров из состава.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11