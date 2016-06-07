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    Цифра дня. Сколько стоят билеты на ЧМ-2018


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    Голосов: 0
    07.06.2016 15:29
    Цены на билеты на самые лучшие места для просмотра матчей ЧМ в России – уже объявлены. Дороговато выходит.

    Продажа билетов на чемпионат мира-2018 началась. Пока открыты для покупки только VIP-ложи. Если у вас вдруг где-то завалялись лишние 2,8 миллиона долларов, то спешите, пока билеты на ЧМ-2018 не раскупили на самые лучшие места, поскольку пакеты за 1,4 млн, 1,8 млн, 1,9 млн и 2,1 млн долларов уже проданы. В такую сумму, впрочем, обойдется покупка целой или части VIP-ложи на несколько человек, а не на одного.

    Между тем, генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин заверил: обычные билеты на домашний чемпионат мира будут продаваться россиянам со скидкой, и договоренность с ФИФА на этот счет уже достигнута. Цены элитной категории билетов его не удивили: «Билеты категории Hospitality сопровождают любой чемпионат мира, любое крупное спортивное мероприятие. Такие пакеты билетов включают в себя полное обслуживание и рассчитаны на состоятельных людей. Цены адекватные, по сравнению с предыдущими чемпионатами мира по футболу цены на такие пакеты билетов практически не изменились».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Mirror
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +50

      magg27 19 июня 2016, 09:58

      Прям супер цены!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Балтия 15 июня 2016, 18:24

      билеты для царей прям.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 11 июня 2016, 01:54

      Вот в рублях бы отдал такую сумму)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +130

      Альтер 7 июня 2016, 21:16

      я пожалуй откажусь от такой покупки. не из-за того что дорого, а просто сам не захотел))))

      4
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      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 июня 2016, 21:05

      Забава для Путина и его банды.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович 7 июня 2016, 19:56

      ага и то для наших чиновников и за счет госудпрства 1000000%

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 7 июня 2016, 18:03

      Ну хоть за счет вип лож что-то отобъется

      0
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      Рейтинг: +12

      Divan-228 7 июня 2016, 17:37

      Так сколько стоит-то, например, самый дешманский билет?

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос > Divan-228 7 июня 2016, 20:32

      800 евро

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > товрос 8 июня 2016, 07:03

      это самые дешевые вип-билеты, про обычные билеты на трибуны информации нет, но, думаю, самые дешевые будут порядка 50-100 евор

      0
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      Рейтинг: +29

      mr_jedro 7 июня 2016, 16:34

      И сколько же стоят билеты???

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос > mr_jedro 7 июня 2016, 16:52

      вообщем по телеку будем смотреть,а миллионеры на стадионе

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      Рейтинг: +22

      liver and spartak 7 июня 2016, 16:21

      У меня нет таких денег, но говорить "Что нам их ВИП-ложи? На трибуне – самый лучший драйв!", выглядит крайне истерично. Другой вопрос, когда успели скупить пакеты за 1,4 млн, 1,8 млн, 1,9 млн и 2,1 млн долларов уже проданы, видимо, правительство не подкачало

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