Цифра дня. Сколько стоят билеты на ЧМ-2018

Продажа билетов на чемпионат мира-2018 началась. Пока открыты для покупки только VIP-ложи. Если у вас вдруг где-то завалялись лишние 2,8 миллиона долларов, то спешите, пока билеты на ЧМ-2018 не раскупили на самые лучшие места, поскольку пакеты за 1,4 млн, 1,8 млн, 1,9 млн и 2,1 млн долларов уже проданы. В такую сумму, впрочем, обойдется покупка целой или части VIP-ложи на несколько человек, а не на одного.

Между тем, генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин заверил: обычные билеты на домашний чемпионат мира будут продаваться россиянам со скидкой, и договоренность с ФИФА на этот счет уже достигнута. Цены элитной категории билетов его не удивили: «Билеты категории Hospitality сопровождают любой чемпионат мира, любое крупное спортивное мероприятие. Такие пакеты билетов включают в себя полное обслуживание и рассчитаны на состоятельных людей. Цены адекватные, по сравнению с предыдущими чемпионатами мира по футболу цены на такие пакеты билетов практически не изменились».