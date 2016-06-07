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Цифра дня. Сколько стоят билеты на ЧМ-2018

Продажа билетов на чемпионат мира-2018 началась. Пока открыты для покупки только VIP-ложи. Если у вас вдруг где-то завалялись лишние 2,8 миллиона долларов, то спешите, пока билеты на ЧМ-2018 не раскупили на самые лучшие места, поскольку пакеты за 1,4 млн, 1,8 млн, 1,9 млн и 2,1 млн долларов уже проданы. В такую сумму, впрочем, обойдется покупка целой или части VIP-ложи на несколько человек, а не на одного.

Между тем, генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин заверил: обычные билеты на домашний чемпионат мира будут продаваться россиянам со скидкой, и договоренность с ФИФА на этот счет уже достигнута. Цены элитной категории билетов его не удивили: «Билеты категории Hospitality сопровождают любой чемпионат мира, любое крупное спортивное мероприятие. Такие пакеты билетов включают в себя полное обслуживание и рассчитаны на состоятельных людей. Цены адекватные, по сравнению с предыдущими чемпионатами мира по футболу цены на такие пакеты билетов практически не изменились».

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (16)
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EsKamilio
1465303898
новость ниочем
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koka7751
1465305045
Пускай подавятся!
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liver and spartak
1465305693
У меня нет таких денег, но говорить "Что нам их ВИП-ложи? На трибуне – самый лучший драйв!", выглядит крайне истерично. Другой вопрос, когда успели скупить пакеты за 1,4 млн, 1,8 млн, 1,9 млн и 2,1 млн долларов уже проданы, видимо, правительство не подкачало
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roman230582
1465311790
Ну хоть за счет вип лож что-то отобъется
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Андрей Владимирович
1465318608
ага и то для наших чиновников и за счет госудпрства 1000000%
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1465322751
Забава для Путина и его банды.
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Альтер
1465323392
я пожалуй откажусь от такой покупки. не из-за того что дорого, а просто сам не захотел))))
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kostyandr
1465599266
Вот в рублях бы отдал такую сумму)))
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Балтия
1466004293
билеты для царей прям.
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magg27
1466319506
Прям супер цены!
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