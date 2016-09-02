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    Самедов: «Черчесов постоянно говорит, что игроки сборной России – самые лучшие в мире»

    Полузащитник сборной России Александр Самедов в преддверии товарищеского матча с командой Ганы рассказал о своем физическом состоянии.

    «Как поздравили Черчесова? Василий Березуцкий взял слово на правах капитана и поздравил главного тренера.

    Физически нормально чувствую себя после игры с Турцией. На что сделан акцент после встречи? Сегодня вечером будет разбор наших ошибок. Постепенно привыкаем к требованиям нового тренерского штаба, у нас ведь было всего четыре дня, чтобы познакомиться поближе. Черчесов постоянно говорит, что мы самые лучшие в мире для него.

    Нам будет любопытно сыграться Ганой, ведь мы не часто встречаемся с африканскими сборными», – цитирует Самедова корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2016 12:59
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +24

      Zhenis2000 2 сентября 2016, 16:26

      сыграть с Ганой, а не сыграться Ганой

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 > Zhenis2000 2 сентября 2016, 17:05

      с такой игрой только сыграться Ганой

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 2 сентября 2016, 15:43

      Ого, наши - самые лучшие в мире. Ещё бы выигрывать научиться.

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 2 сентября 2016, 15:11

      Гана сильная сборная

      0
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 2 сентября 2016, 14:20

      Нашим футболистам нужно прививать любовь к Родине и учить распознавать сарказм.

      3
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      Рейтинг: +111

      mahb9ik 2 сентября 2016, 14:16

      видимо он не догадывается что Черчесов стебет их, надо же как-то себя подбадривать

      0
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      Рейтинг: +176

      gencha19 2 сентября 2016, 14:08

      Да хрена там в мире во всей вселенной.

      -1
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      Рейтинг: +508

      triton004 2 сентября 2016, 13:52

      Они так и думают,что они лучшие в мире,прям лучше всех,и поэтому не напрягаются в матчах,ведь соперники так никто

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 2 сентября 2016, 13:40

      Ну да,ты особенно...

      1
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      Рейтинг: +402

      Tri 2 сентября 2016, 13:23

      А Слуцкий сказал, что говно...

      7
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      Рейтинг: +8017

      nik55 2 сентября 2016, 13:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вам только с Ганой и играть--ваш уровень

      -7
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > nik55 2 сентября 2016, 13:26

      2006 — 1/8 финала
      2010 — 1/4 финала
      2014 — групповой этап
      По моему ты явно недооцениваешь сборную Ганы...Хотя,уверен ты ориентируешься лишь на название,не зная сборной!

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > nik55 2 сентября 2016, 13:29

      это ты похвалил так наш уровень?

      Вообще то Гана в прошлом году в финале КАН играло, нашей сборной еще до их уровня подрасти не мешало )))

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