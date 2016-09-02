Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Инфантино: «Надеюсь, что на ЧМ-2018 будут использоваться видеоповторы»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал об опыте использования видеоповторов в товарищеском матче между сборными Италии и Франции.

    «Вы могли видеть, что арбитр остановил игру на несколько секунд, после чего его ассистенты рассмотрели эпизод с нарушением в штрафной и пришли к мнению, что фола не было. Мы наблюдали за тем, как творится история. Сейчас 2016 год, поэтому нам пора пробовать что-то новое.

    Надеюсь, что видеоповторы будут использоваться и на чемпионате мира в России», – сказал Инфантино.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2016 12:20
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 2 сентября 2016, 15:07

      Ну с одной стороны справедливо ,а с другой артистизм игроков угаснет ,болелы бы начаи меньше спорить было или не было,и чтобы после этого было
      К примеру ,не было бы руки марадонны,анри

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 2 сентября 2016, 12:27

      как в хоккее будут время останавливать

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 2 сентября 2016, 12:26

      вещь нужная. почти во всех видах спорта сейчас есть видео повторы и у команд в среднем по 2 попытки за партию( сет, четверть, тайм). как правило команда не согласная с арбитром использует видеоповтор и если команда права то защитывают очко и видеоповтор не сгорает а возобновляется. в случае если все же прав арбитр то видеоповтор сгорает. очень удобно на мой взгляд

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 2 сентября 2016, 12:24

      Было бы здорово, тогда ЧМ у нас однозначно войдет в историю, как первый шаг к честному футболу

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11