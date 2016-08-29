Злость Воронежа и первая осечка «Динамо». Чем запомнится 10-й тур ФНЛ

«Динамо» проигрывает конкуренту

«Смотреть такую игру было тосно», – иронизировали после матча болельщики «Динамо». Так уж получилось, что в матче с главным конкурентом за лидерство в ФНЛ от хозяев поля отвернулась удача. Да и соперник сделал все, чтобы динамовские игроки воскресным вечером не чувствовали себя спокойно.

Сумасшедшие подкаты и грубые фолы в начале встречи сделали положение динамовцев тяжелым. Гости решили сыграть в давление, что принесло результат. Подопечные Калитвинцева ответили на это креативным футболом, но удача была явно на стороне конкуренции и интриги в чемпионате. Четыре раза мяч сотрясал штанги ворот Нигматуллина, а в концовке встречи одна из контратак «Тосно» неожиданно закончилась голом Кашчелана. Отставание «Тосно» от «Динамо» сократилось всего до двух очков. Похоже, безоговорочного триумфа в ФНЛ у динамовской команды все-таки не получится.

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Болельщики «Факела» негодуют

К матчу с «Мордовией» футболисты воронежского «Факела» подошли фаворитами. Их соперник занимал 18-ю строчку в таблице, а против тренера Дмитрия Черышева давно ополчились фанаты клуба. Однако игра для хозяев поля получилась непростой. По ходу первого тайма в ворота «Факела» влетели два мяча, один из которых был забит с одиннадцатиметровой отметки. Свой пенальти реализовали и воронежские футболисты, но на этом их голевые порывы иссякли. Поражения избежать не удалось.

Горячие воронежские фанаты обвинили во всем судью Игоря Панина. Якобы он и пенальти поставил сомнительный, да и свистел постоянно в одну сторону. Бутылки с водой и другие предметы полетели с трибун, что обязательно повлечет для «Факела» денежное наказание. Футболисты же оказались менее жесткими. «Мордовия» играет в хороший футбол, что сегодня и показала. Только мы виноваты в том, что сегодня уступили», – рассказал капитан «Факела» Алексей Мурнин. Воронежцы по-прежнему идут в зоне стыковых матчей, расположившись на четвертой строчке. «Мордовия» же выбралась из зоны вылета с нулевой разницей забитых и пропущенных мячей.

Петреску возрождает «Кубань»

Если нападающие не могут, то защитники обязательно помогут. Подобные принципы для «Кубани» сейчас очень актуальны. С забивными форвардами настоящая проблема, хотя в команде много ярких персоналий. В игре с «Нефтехимиком» все решил дубль номинального игрока обороны Владимира Лобкарева, переведенного на позицию вингера. В концовке встречи включились и атакующие футболисты, но все уже было решено. «Кубань» учинила разгром неплохой команды (4:1), до этого пропускавшей в среднем всего по одному мячу за игру.

«Наше моральное состояние улучшается. Вдвойне приятно забить четыре мяча такому крепкому сопернику», – радостно делился впечатлениями от матча наставник «Кубани» Дан Петреску. Еще пару недель назад румын находился на грани увольнения, а его подопечным приходилось сразу после матчей отчитываться перед фанатами. Теперь же сразу две победы вывели «Кубань» на 13-ю строчку. Чемпионат длинный, а от прямого выхода в Премьер-лигу команду отделяет гандикап всего в 10 очков.

«Енисей» скромничает, но побеждает

Домашний стадион долгое время был для «Енисея» совсем не крепостью, как того требуют обычные стереотипные реалии. Если в гостях подопечные Тихонова соперника разрывали, то на родном стадионе будто боялись сами себя. И победить не могли десять матчей, вместивших в себя всего одно набранное очко.

В матче против аутсайдера «Тамбова» все должно было закончиться гораздо раньше финального свистка. Первый мяч команды за 939 безголевых минут в домашних матчах в концовке первого тайма забил Азер Алиев. Вторым отметился полузащитник Камеш. Казалось, счастье близко. Соперник уже остался в меньшинстве, а преимущество в два мяча упустить за остававшиеся несколько минут невозможно. Но пушечный удар со штрафного в исполнении Рыбина подарил зрителям яркую концовку, где футболисты «Енисея» судорожно отбивались. Победа все-таки случилась, но боязнь домашнего стадиона окончательно не исчезла. Зато «Енисей» взлетел аж в первую восьмерку, что должно вдохновить коллектив на новые свершения.

Воля к победе – залог успеха

«Спартаку-2» в основной команде все-таки решили оказать помощь. Гранат, Паршивлюк и Яковлев, которых наставник второй команды Евгений Бушманов заочно отправил в Премьер-лигу, снова вернулись под его начало. Все трое вышли с первых минут и поучаствовали в победе над «Балтикой». Здесь отметим второй подряд красивый гол Кирилла Марущака, но уже при нормальной погоде. Правда, «Балтике» он не помог. Два мяча за четыре минут второго тайма перевернули матч. Отличились Федчук и Давыдов, которые в предыдущем туре вообще заметны не были. Спартаковская молодежь играет по настроению.

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Похожий сценарий был у встречи «Волгаря» и нальчикского «Спартака». Здесь команды обменялись голами уже к середине первого тайма, а потом зрителей ожидала вязкая игра до самой концовки встречи. Все в стиле сегодняшнего образа команды из Нальчика, превратившейся в аутсайдера. Однако очередной скучной ничьи не случилось. Вышедший на замену форвард «Волгаря» Радченко уже через пять минут после появления на поле забил победный мяч. Астраханский коллектив, даже лишившись в межсезонье своих лидеров, по-прежнему продолжает борьбу за выход в высший дивизион.

Результаты 10-го тура ФНЛ:

«Енисей» – «Тамбов» – 2:1

«Тюмень» – «СКА-Хабаровск» – 1:3

«Сокол» – «Сибирь» – 1:1

«Динамо» – «Тосно» – 0:1

«Нефтехимик» – «Кубань» – 1:4

«Шинник» – «Химки» – 2:0

«Факел» – «Мордовия» – 1:2

«Волгарь» – «Спартак-Нальчик» – 2:1

«Зенит-2» – «Луч-Энергия» – 1:0

«Балтика» – «Спартак-2» – 1:2

Цифры:

0 вторых таймов за 10 матчей сезона проиграла «Сибирь». При этом команда Перевертайло не проигрывает уже семь матчей кряду.

4 гостевых поражения в сезоне уже имеет «Луч-Энергия». Печальную статистику подпортил неудачный исход матча против «Зенита-2» (0:1). Всего в шести таких поединках на счету «Луча» два набранных очка.

6 побед в домашних матчах одержало «Динамо» в нынешнем сезоне. До проигранной встречи с «Тосно» у команды был стопроцентный результат по этому показателю.

7 матчей подряд не знает поражений «Шинник». Набрав 15 очков, ярославские футболисты вскарабкались уже на седьмое место в таблице. Интересно, что три стартовых игры сезона испытывающий финансовые проблемы клуб проиграл.

9 игр на домашнем стадионе не мог поразить ворота соперника «Енисей». Случился гол – получилась и победа.

104 минуты на гол требуется форварду «СКА-Хабаровск» Руслану Коряну. В минувшем туре от него пострадала «Тюмень».