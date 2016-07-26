Игуаин – новичок «Ювентуса». Акинфеев претендует на приз за лучший сэйв сезона. Дайджест событий дня

Игуаин перешел в «Ювентус»

«Ювентус» объявил о трансфере нападающего «Наполи» Гонсало Игуаина, подписав с ним контракт до лета 2021 года. «Старая синьора» воспользовалась пунктом о выкупе прав, отдав за 28-летнего аргентинца аж 90 миллионов евро. Эту сумму клуб будет переводить двумя траншами.

Кубок мира-2026 разыграют 40 команд

Президент ФИФА Джанни Инфантино отправился с рабочим визитом в Нигерию, где подтвердил свое стремление расширить число участников на чемпионатах мира до 40 команд. «Думаю, на ЧМ-2026 должно быть 40 команд, а среди восьми дополнительных мест – по меньшей мере два должны представлять Африку», – сообщил Инфантино, но окончательное решение будет принято в октябре. На данный момент на чемпионатах мира под эгидой ФИФА принимают участие 32 команды. Африку представляют пять сборных.

«Ростов» проведет матч с «Андерлехтом» в тренировочной форме

«Ростова» сегодня дебютирует в Лиге чемпионов, однако на игру против «Андерлехта» команда выйдет в тренировочной форме, так как игровой комплект экипировки не поступил в команду, хотя это должно было произойти еще за пять дней до матча. Кроме того, на тренировочном комплекте нет спонсорских наклеек и полосок Adidas.

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Фернандо может не сыграть в еврокубках за «Спартак»

«Спартак» опубликовал заявку на третий квалификационный раунд Лиги Европы и не включил туда своего новичка Фернандо, который был недавно приобретен у «Сампдории». Вероятно, красно-белые не стали привлекать бразильца к играм столь рано – он перешел в «Спартак» лишь на прошлой неделе и сейчас набирает форму. Впрочем, если российский клуб не выйдет в следующий этап, сыграть в еврокубках Фернандо в этом сезоне будет не суждено. Что касается заявки «Спартака» на матчи против кипрского АЕКа, то ее пополнили 24 футболиста.

Новичок Бенатиа принес победу «Ювентусу» над «Тоттенхэмом»

В матче Международного кубка чемпионов «Ювентусу» удалось победить «Тоттенхэм» с минимальным счетом – на голы Пауло Дибалы и новичка команды Мехди Бенатиа своим точным ударом среагировал Эрик Ламела. 2:1 – «Ювентус» выиграл у «шпор» через несколько дней после того, как сыграл вничью 1:1 с «Мельбурн Виктории».

«Зенит» приобрел Джулиано

Полузащитник «Гремио» Джулиано перешел в «Зенит», подписав с российским клубом четырехлетний контракт. 26-летний футболист, сыгравший восемь матчей в составе сборной Бразилии, провел четыре сезона в украинской Премьер-лиге, защищая цвета «Днепра». Поэтому он хорошо знаком нынешнему тренеру «Зенита» Мирче Луческу, возглавлявшему в ту пору донецкий «Шахтер». Примечательно, что Джулиано взял в «Зените» номер Халка – он будет выступать с «семеркой» на спине.

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Матч «Зенит» – «Локомотив» обслужит бригада Егорова

Стали известны имена судей, обслуживающих матчи первого тура РФПЛ-2016/17. Центральную игру между «Локомотивом» и «Зенитом» отработает бригада Александра Егорова, Виталий Мешков назначен на матч «Анжи» – ЦСКА, а «Спартак» и «Арсенал» рассудит Кирилл Левников. Объявлены арбитры и на остальные встречи первого тура.

«Зенит» может расстаться с Кришито

Итальянский защитник «Зенита» Доменико Кришито, скорее всего, будет вынужден сменить клубную прописку: по сообщениям итальянских СМИ руководство клуба выставило его на трансфер, впрочем, эту информацию опроверг сам «Зенит». 29-летнего футболиста желают приобрести несколько клубов Серии А, а также турецкий «Бешикташ». В ближайшие дни будет известно, где именно продолжит карьеру итальянец. Напомним, его контракт с «Зенитом» рассчитан до июня 2018 года.

Акинфеев может выиграть приз УЕФА за лучший сэйв сезона

Заблокированный голкипером сборной России Игорем Акинфеевым мощный удар Уэйна Руни в матче первого тура Евро-2016 может обрести еще большую известность. Сэйв нашего вратаря номинирован на звание лучшего в прошедшем сезоне. Этот сэйв уже вошел в десятку лучших, но конкуренты у Акинфеева очень серьезные, среди них – Буффон, Льорис и Нойер, есть и знаменитый венгерский кипер Кирай. Победитель будет объявлен 25 августа перед жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов.

Видео дня. Акинфеев извиняется перед болельщиками, пока остальные игроки удирают в раздевалку