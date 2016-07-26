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    Егоров рассудит «Зенит» и «Локомотив», Мешков – «Анжи» и ЦСКА в первом туре РФПЛ

    РФС опубликовал список арбитров, которые обслужат поединки первого тура РФПЛ сезона-2016/17. Ключевую встречу между «Локомотивом» и «Зенитом» доверили бригаде Александра Егорова, а его коллега Виталий Мешков отработает матч «Анжи»ЦСКА.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур

    «Зенит» – «Локомотив» – Александр Егоров (Саранск)

    «Анжи» – ЦСКА – Виталий Мешков (Дмитров)

    «Ростов» – «Оренбург» – Алексей Николаев (Москва)

    «Урал» – «Уфа» – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

    «Спартак» – «Арсенал» – Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

    «Терек» – «Крылья Советов» – Алексей Еськов (Москва)

    «Рубин» – «Амкар» – Михаил Вилков (Нижний Новгород)

    «Краснодар» – «Томь» – Игорь Федотов (Москва)

    Источник: РФС

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    26.07.2016 15:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +244

      Grelas 26 июля 2016, 17:32

      С детства за Арсенал)))

      -1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 26 июля 2016, 17:05

      А ПОЧЕМУ БОМЖАТНИК СУДИТЬ БУДЕТ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СУДЬЯ, А ВЕЛИКИЙ СПАРТАК БОМЖАРА???

      -1
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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 26 июля 2016, 16:15

      ну всё - 3 очка у бомжей в кармане)))свой человек судит матч))

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