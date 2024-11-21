Акинфеев оценил переход Чалова из ЦСКА в ПАОК

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал решение Федора Чалова уйти в ПАОК.

Греческий клуб выкупил его в начале августа за 3 млн евро.

Форвард забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 17 матчах.

– Чалов играет в Лиге Европы. Следите за ним?

– До Феди пока не добрался. Только читаю. Гол хороший он забил (смеется).

– Как восприняли его решение перейти в ПАОК?

– А при чем тут я? Я могу воспринимать по-разному. Мои эмоции и то, что я сказал Феде, никто никогда не узнает.

Человек хотел уехать, мечтал о карьере в Европе. Ему никто не вводил сыворотку правды, он сделал выбор абсолютно осознанно. Все остальное – неважно.

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