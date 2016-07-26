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    Фернандо – вне заявки «Спартака» на третий квалификационный раунд Лиги Европы

    Стала известна заявка «Спартака» на третий квалификационный раунд Лиги Европы. Стоит отметить, что в списке не значится новичок красно-белых – бразилец Фернандо. 24-летний игрок только на прошлой неделе присоединился к столичному клубу и сейчас набирает форму согласно индивидуальному графику. Напомним, «Спартаку» 28-го июля предстоит провести первый матч против кипрского АЕКа.

    Полностью заявка из 24-х футболистов выглядит следующим образом:

    Голкиперы: Сергей Песьяков, Михаил Филиппов, Артем Ребров.

    Защитники: Сальваторе Боккетти, Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров, Евгений Макеев, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Александр Пуцко, Денис Кутин

    Полузащитники: Ромуло, Джано, Квинси Промес, Артем Тимофеев, Роман Зобнин, Игорь Леонтьев, Ивелин Попов, Александр Зуев, Константин Савичев, Лоренцо Мельгарехо, Денис Глушаков.

    Нападающие: Зе Луиш, Георгий Мелкадзе.

    Источник: УЕФА

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    26.07.2016 12:37
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +447

      alexidj 26 июля 2016, 18:52

      норм..все равно рано ему было выходить на поле ..две игры подождем..)вперед Спартак!

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 26 июля 2016, 16:53

      Поздно подъехал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Kos77 26 июля 2016, 16:01

      Вперед Спартак!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +216

      Daxa09 26 июля 2016, 15:06

      Интересно какая пара будет в основе центральных защитников походу на Таски больше не рассчитывают

      0
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      Рейтинг: +70

      arni3 26 июля 2016, 13:34

      Дааа, ничего не меняется!!! Хоть русских фамилий побольше появилось...

      -3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 26 июля 2016, 13:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что, травма на полгодика и в бразилию арендой?! Стратегия свинная

      -10
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > С-Пб on-line 26 июля 2016, 14:22

      Очень приятно, Царь.

      2
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      Рейтинг: +98

      VerSaR 26 июля 2016, 13:07

      На самом деле вполне ожидаемо

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 июля 2016, 12:43

      Что-то Попова продавали, продавали, а он в заявке Спартака.

      0
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > vladimir-7 26 июля 2016, 14:22

      Это бомбардир его продавал, продавал... Никуда он не собирался.

      3
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