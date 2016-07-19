Распущенная сборная. Собираем команду России из иностранцев

Вратарь

Кандидат: Маринато Гилерме, 30 лет (€6 000 000)

Место в сборной: Игорь Акинфеев, 30 лет (€14 000 000)

Железнодорожник Маринато стал первым среди футболистов-иностранцев, решивших связать свою судьбу с нашей страной. И уже на сегодняшний день является игроком сборной России, который, к слову, даже побывал на выдающемся чемпионате Европы, в котором, правда, не принял участия. На сегодняшний день вытеснить из основы голкипера сборной России Акинфеева тяжеловато любому стражу ворот, будь ты хоть грек, хоть бразилец. И, рискнем предположить, что с годами шансы Гилерме на пост номер один в национальной сборной будут только сокращаться. К слову, «Локомотив» и сам Маринато решали другие задачи, принимая решение о взятии российского гражданства. Хотели легально обойти законы о лимите на легионеров. Одним словом – «ноу криминалити».

Нойштедтер, Гилерме, Жоаозиньо и другие «россияне». Сборная России из легионеров

Правый защитник

Кандидат: Марио Фернандес, 25 лет (€14 000 000)

Место в сборной: Игорь Смольников, 27 лет (€12 000 000)

А вот и главный герой сегодняшних обсуждений. И он поистине может составить конкуренцию Игорю Смольникову. Он моложе, имеет больше практики на высочайшем уровне – на сегодняшний день является основным правым защитником ЦСКА. Но, с другой стороны, почему Игорь должен уступать позицию, едва ее отвоевав? Смольников – образец для подражания, старательный, бьющийся до конца, прошедший через не самые простые ситуации игрок. Да и с поведением у него никогда не было проблем. А вот у Марио Фигейры есть один пункт в характеристике, в котором говорится об опоздании на самолет национальной команды Бразилии, в которую он был вызван пять лет назад. Высока вероятность, что причиной этой задержки стала ночь, проведенная в клубе Be Happy в Порту-Алегри. Этот парень точно подходит сборной России! Кроме того, он сам принял решение не выступать в дальнейшем за команду Бразилии, выразив желание играть в составе нашей национальной команды, проведя лишь один товарищеский матч за пентакампеонов.

Центральные защитники

Кандидат: Неманья Пейчинович, 28 лет (€2 500 000)

Место в сборной: Сергей Игнашевич, 37 лет (€200 000)

О том, что Игнашевичу пора заканчивать с футболом говорят давно. И на кого же, простите меня, Сергей Николаевич должен оставить оборону? Где они, кандидаты? А московский «Локомотив», даром что тринадцать лет назад взрастил Игнашевича для ЦСКА и сборной, и сейчас нашел необходимую замену ветерану. Неманья Пейчинович выступает за московскую команду третий год, раз за разом вытесняет из основы участников Евро-2016 Дюрицу и Чорлуку. Сербу стать россиянином не составит труда – язык учить долго не надо. Особого артистизма и спортивной подготовки от него тоже никто не требует. Просто раз за разом выходить на поле в составе нашей сборной и не попадаться на глаза Виктору Гусеву, от греха. У Неманьи есть лишь два матча за сборную Сербии. Первый еще в 2008-ом – против Польши, второй спустя шесть лет – против Ямайки. Выходит, шансы позвать защитника в наши ряды есть. Скажете, мол, да что он такого сделал? И тут же вспомним новичка «Фенербахче» и отбросим эти глупые сомнения.

Роман с иностранцем. Как сборная России повторяет олимпийскую стратегию

Кандидат: Сесар Навас, 36 года (€500 000)

Место в сборной: Василий Березуцкий, 34 года (€3 000 000)

А вот с этим испанцем мы затянули. Еще во времена золотого «Рубина» было понятно, что Сесар – игрок невероятно высокого уровня, воспитанник школы мадридского «Реала». В случае, избрания главным тренером сборной России Курбана Бердыева, мы могли бы отследить получение испанцем российского гражданства и вызов в национальную команду. Вот только это уже нереально – возраст берет свое. Так и не удалось Навасу сыграть на международной арене, привлечь внимание хотя бы Висенте дель Боске после матчей с «Барселоной», я уже молчу о поле видимости Гуса Хидинга. На сегодня Василий Березцукий так и остается незаменимым лидером и оплотом обороны национальной команды.

Левый защитник

Кандидат: Дантас Родолфо, 33 года (€400 000)

Место в сборной: Георгий Щенников, 25 лет (€4 000 000)

Вы скажете, мол, в «Тереке» Родолфо играет не слева, а занимает место в центре. А я вам напомню, что при Юр Палыче Семине бразилец и вовсе выходил на позиции нападающего в «Локомотиве», в чем проявлял себя весьма успешно. Кроме того, в нужный момент заменил ушедшего в «Эвертон» Билялетдинова, одев капитанскую повязку. «Русский парень от пуль не бежит, от боли не стонет, в огне не горит, в воде не тонет» – это точно про Родолфо. Жаль только уродился бразильцем, но это можно было бы поправить указом президента. Кроме того, достаточное количество лет он прожил в стране, русский язык знает хорошо. Лишь возраст вызывает сомнения, а также потенциал конкурента по позиции – Георгия Щенникова. Но мы-то знаем, как и в 34 года, будучи Кузьминым, можно попасть на глаза тренеру сборной.

Опорный полузащитник

Кандидат: Жозе Маурисио, 27 лет (€6 500 000)

Место в сборной: Игорь Денисов, 32 года (€4 000 000)

На место игрока, которого мы потеряли за несколько дней до старта изумительного чемпионата Европы, мог претендовать еще один игрок, который на тот момент не имел гражданства страны. Не можем судить сейчас, как бы сыграл бразилец, появись он на поле вместо Романа Нойштедтера. И не будем. Другое дело, в дальнейшем можем попытаться исправить ошибки. Жозе выступает в нашей стране относительно давно, благодаря чему превысил пятилетку, необходимую для получения гражданства. Неоднократно на чистом русском языке заявлял о своем желании выступать за команду России. В минувшем сезоне и вовсе пошел на повышение, стал обладателем Кубка страны. У Игоря Денисова все-таки дела идут не так ярко. Опорник номер один вынужден скитаться по новым для себя городам-участникам ФНЛ. И весьма вероятно, что с радаров тренерского штаба может исчезнуть.

Правый полузащитник

Кандидат: Маурисио Перейра, 26 лет (€5 000 000)

Место в сборной: Александр Самедов, 31 год (€4 000 000)

Александр Самедов в последних играх не появлялся в составе сборной. Значит ли это, что велика вероятность подмены «железнодорожника» полузащитником с родины Наталии Орейро? Нет, конечно. Однако стоит призадуматься. У игрока долгосрочный контракт с футбольным клубом «Краснодар», за который он активно выступает. Самый перспективный клуб страны, по мнению экспертов, с каждым годом выступает все увереннее и сильнее, и, неровен час, уведут уругвайцы нашего Маурисио. Пока в играх на пару с Луисом Суаресом Перейра замечен не был. Выступал только за юношеские команды южноамериканской сборной. Сам же игрок о возможном выступлении за нашу команду пока ничего не говорил. Но мы-то с вами знаем, как легко убедить человека в том, что за нашу сборную болел с детства.

Левый полузащитник

Кандидат: Жоаозиньо, 27 лет (€7 000 000)

Место в сборной: Олег Шатов, 25 год (€14 000 000)

Сколько Жоаозиньо выступает в России, столько длятся разговоры о том, что его могут привлечь играть под флагом нашей страны. Возможно, даже последняя волна мыслей о натурализации пошла именно благодаря этому футболисту. Но, что главное, продолжается до сих, приступает к действию. Игрок имеет вид на жительство в нашей стране, сам заявлял о желании остаться здесь на совсем, подав в прошлом году документы на получение гражданства. Еще бы! Так, вероятно, поступил бы каждый житель городка с поэтичным названием Убатуба. Но вот в сборной на его основной позиции есть серьезный конкурент, который может поставить под сомнения все его попытки стать россиянином лишь ради футбола. Олег Шатов на сегодняшний день – один из самых одаренных игроков национальной команды, один из лучших игроков чемпионата, и он уж точно не слабее краснодарского бразильца.

Атакующий полузащитник

Кандидат: Джанни Бруно, 24 года (€1 300 000)

Место в сборной: Алан Дзагоев, 26 лет (€16 000 000)

На Евро нам не хватало и Алана Дзагоева, чтобы полностью разувериться в сборной. А так остается хоть какая-то надежда, что есть в стране игроки. А если и Дзагоев не сможет это доказать? На его место претендует Джанни Бруно. Пусть и сам об этом пока не знает. Бельгиец прошел всю систему сборных Бельгии, в разных командах выступал довольно успешно. Но при нынешнем поколении сборной, которую сейчас зовут теневым лидером всех турниров, пробиться в состав очень трудно. Вот и не попадается на глаза Марку Вильмотсу Джанни, пусть и выступает за «Лилль» или «Лорьян». Вероятно, в поисках новой родины отправился в Самару бельгийский полузащитник, на пару с тренером «Крыльев Советов» Марком Веркаутереном. Но пока у нас есть Дзагоев, повторюсь, есть надежда. И прости, Бруно, не сегодня.

Нападающие

Кандидат: Майкон Маркес, 26 лет (€3 000 000)

Место в сборной: Артем Дзюба, 27 лет (€10 000 000)

И еще один ветеран РФПЛ – бразилец из «Локомотива» Майкон. Третий «железнодорожник» в этой символической сборной. Но он бессилен в борьбе за место в реальной. Уж слишком силен конкурент, в то время как показатели бразильца хромают. Форвард должен забивать именно как Дзюба, а не ничтожно мало, как это делает Майкон. Так что если вдруг появится информация о том, что российское гражданство может получить и этот бразильский парень, то стоит понимать, что речь идет о желании форварда жить в Москве или об обходе лимита на легионеров. Но уж точно не об усилении сборной, в которой с таким форвардом как Дзюба пока все в порядке. Хотя…

Пять иностранцев, которые спасут сборную России

Кандидат: Ари да Силва, 30 лет (€4 000 000)

Место в сборной: Федор Смолов, 26 лет (€8 000 000)

Еще при Капелло все могло случиться так, что центральным нападающим сборной России стал бы Ари, который успел подать документы на получение российского гражданства. Сам бразилец говорит на «великом и могучем», женат на нашей соотечественнице и с получением паспорта с двуглавым орлом не должно найтись проблем. А вот с местом в сборной – очень даже. Его же одноклубник выдал серию голов, уничтожающую шансы кого-либо из легионеров хоть на миллиметр приблизиться к натурализации решением сверху. Не является сейчас эта позиция проблемной. Но судя по количеству голов национальной команды на запоминающемся чемпионате Европы, все лишь до той поры, пока к нам не приедут реально высококлассные легионеры.

Натурализация по-русски или «новые русские» в истории российского футбола​

Натурализация в сборной России. За и против