Блог «Футбол в стиле Ретро» рассказывает, что Гилерме и Нойштедтер – это далеко не первый случай привлечения и попыток завербовать «варягов» в национальную команду нашей страны.

Российское футбольное царство-государство на пороге очередных перемен. Российский Футбольный Союз решил приобщиться к модной ныне тенденции – натурализации игроков для сборной. Активно муссируется тема смены гражданства в пользу РФ немцем (появившимся на свет в СССР) Романом Нойштедтером. Бразилец Гилерме недавно стал полноценным россиянином и претендует на попадание в сборную. Ряд краснодарских бразильцев, среди которых Вандерсон, Жоаозиньо и Ари, размышляет над темой внезапно возникшей безмерной любви к русским берёзкам. А есть ещё и Маурисио, недавно сменивший Грозный на Санкт-Петербург и также желающий примерить футболку с двуглавым орлом на груди.

Блог «Футбол в стиле Ретро» не будет рассуждать на тему «Что такое хорошо и что такое плохо?», искать плюсы и минусы натурализации, а предлагает вспомнить, что это далеко не первый случай привлечения и попыток завербовать «варягов» в национальную команду нашей страны.

Натурализация по-русски или «новые русские» в истории российского футбола.

Первым делом стоит сказать, что в далёких 1990-х (а точнее – в первой их половине) из-за неразберихи, царившей на постсоветском пространстве, ряд футболистов, игравших в футболке сборной России, ранее примеряли форму других национальных сборных. Например, Валерий Кечинов и Андрей Пятницкий успели поиграть за Узбекистан (3 и 2 матча – соответственно). Владислав Лемиш сыграл 1 матч за Азербайджан. Рашид Рахимов (2 матча), Муксин Мухамадиев (1 матч) и Сергей Мандренко (1 матч) – за Таджикистан. Илья Цымбаларь (3 матча), Юрий Никифоров (3 матча), Ахрик Цвейба (1 матч) и Олег Саленко (1 матч) сыграли за сборную Украины. А Владимир Нидергаус успел сыграть за сборную Казахстана (3 матча).

Роже Милла (сборная Камеруна) и Олег Саленко (сборная России). 1994 год.

Играли за сборную России и такие футболисты, которые вполне могли бы выступать за сборные других постсоветских стран. Валерий Карпин вполне мог бы стать лучшим футболистом в истории Эстонии. Сергей Юран, Виктор Онопко или Сергей Семак могли бы выбрать сборную Украины. На лучшего россиянина в истории Английской Премьер-Лиги Андрея Канчельскиса в своё время претендовали (и не без оснований) сборные Литвы и Украины. Игорь Добровольский предпочёл российское футбольное гражданство молдавскому и украинскому…

Но во всех вышеупомянутых случаях, как это не странно может прозвучать, никакой речи о натурализации идти не может. Игроки попросту выбрали новое футбольное гражданство взамен старого – советского, которое прекратило своё существование. Если говорить простым языком: граждане Советского Союза в общем порядке поменяли советский паспорт на российский, и тем самым – получили право играть за сборную России.

Первыми ласточками классической натурализации в России следует считать Эдуарда Мора и Артёма Безродного. Не без лобби московского «Спартака», молодые и перспективные украинские футболисты в 1999 году стали гражданами Российской Федерации. И если Мор ограничился лишь выступлениями за российскую «молодёжку», то Безродного смело можно считать первым натурализованным игроком в истории национальной сборной России. 8 сентября 1999 года Артём сыграл 26 минут в матче отборочного цикла к ЧЕ-2000 против сборной Андорры. Увы, этот матч так и остался единственным за сборную России в карьере игрока. Раскрыть свой потенциал Безродный так и не сумел и завершил карьеру футболиста в возрасте 26 лет.

Артём Безродный в составе «Спартака». 2000 год.

Первым выходцем из дальнего зарубежья в сборной России мог стать Жерри-Кристиан Тчуйсе. На рубеже веков в национальной команде возникла (в который раз) «проблема левого фланга», и камерунец вполне пришёлся бы ко двору на «проблемную» позицию левого защитника. Натурализацию Тчуйсе категорически поддерживал и главный тренер сборной России Олег Романцев. Эпопея с получением паспорта длилась несколько месяцев, при этом время от времени в СМИ (как по заказу) поднимался вопрос: «А надо ли?». Наконец, в 2000 году заветный документ был получен. Но в составе сборной России Жерри-Кристиан так и не сыграл. Почему так случилось, доподлинно неизвестно, но Тчуйсе ещё год героически ждал вызова под российские знамёна. И, так и не дождавшись, в 2001 году принял решение играть за Камерун. Однако легионером в России он считаться перестал.

Жерри-Кристиан Тчуйсе (ФК «Москва») vs. Дмитрий Комбаров («Динамо» Москва). 2006 год.

Единственным «легионером», кто закрепился в составе сборной России, стал Андрей Каряка (27 матчей, 6 голов). Украинец прибыл в российский чемпионат в 2000 году, подписав контракт с самарскими «Крыльями Советов». Полгода ушли на адаптацию, а в сезоне 2001 Каряка стал настоящим открытием российского первенства. Андрей натурально «разрывал» свой левый фланг, забивая мячи-конфетки и отдавая филигранные передачи. РФС подсуетился и предложил выступать за сборную России. Украинцы спохватились, да было поздно, Андрей принял твёрдое решение о получении гражданства РФ и выступлениях за сборную России. 15 августа 2001 года Каряка впервые сыграл в футболке сборной России в товарищеском матче против сборной Греции, а 5 сентября был официально заигран, сыграв в матче отборочного цикла к ЧМ-2002.

Андрей Каряка в составе сборной России. 2003 год.

В качестве постскриптума. Сыграют ли за сборную России в официальном матче (будут ли официально заиграны) Гилерме и Нойштедтер или не сыграют, мы узнаем в ближайшем будущем. Только вот слухи о том, что кто-то из них может стать первым натурализованным игроком в истории сборной России, как позиционирует возможный дебют ряд СМИ, «Футбол в стиле Ретро» считает крайне преувеличенными. Могут стать первыми выходцами из дальнего зарубежья – это да, несомненно. Но никак не первыми натурализованными игроками.

© Футбол в стиле Ретро

Фото: www.gettyimages.com, www.saturn-fc.ru

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