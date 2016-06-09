Сборная России теряет очередного опорника. Зобнин переходит в «Спартак». Дайджест событий дня

Глушаков может пропустить матч с Англией

В последнем туре РФПЛ травмировался Дзагоев, в недавнем товарищеском матче повреждение получил Денисов, а сегодня Денис Глушаков тренировался по индивидуальной программе. Игроков центра поля, умеющих оборонятся, в составе нашей сборной с каждым днем все меньше. Травма приводящей мышцы бедра, полученная спартаковцем, выводит его из строя на несколько дней. Сможет ли он сыграть в первом матче Евро, решит медосмотр, который состоится за день до противостояния.

«Спартак» собирается приобрести Зобнина и нацелился на защитника «Интера»

Красно-белые активнее всех русских клубов орудуют на трансферном рынке. Так, стало известно, что практически оформлен переход Романа Зобнина, который обойдется «Спартаку» всего в 3 миллиона евро – именно столько составляет сумма отступных. Однако это не единственная грядущая сделка: москвичи вовсю ведут переговоры с представителями «нерадзурри» по поводу трансфера защитника Жуана. Его стоимость составляет 9 миллионов евро, а главным конкурентом красно-белых в борьбе за бразильца является «Рома».

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Гарай может перебраться в Серию А

Римляне интересуются еще одним латиноамериканским защитником. Он хорошо нам знаком – это центрбек «Зенита» Эсекьель Гарай. Представители «Ромы» активно ищут центрального защитника, поскольку недавно травмированный Антонио Рюдигер не сможет играть около полугода. Рыночная стоимость аргентинца составляется 23 миллиона евро.

Бэйл может вернуться в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» продолжает прошлогоднюю эпопею с трансфером звездного валлийца. Теперь в услугах Гарета заинтересован сам Жозе Моуриньо, который, по слухам, получит на летние трансферны порядка 250 миллионов евро. Бэйл может обойтись клубу примерно в 120 миллионов.

«Реал» и «Манчестер Юнайтед» конкурируют за покупку Погба

Аппетиты у манкунианцев нынче серьезные. Менеджеры клуба все никак не могут закрыть гештальт – вернуть по глупости отпущенного Поля Погба. Сделать это будет крайней непросто, ведь на француза всерьез нацелился мадридский «Реал». И предложение у них пока серьезнее: если англичане готовы начинать торги с цифры 65 миллионов, то испанцы выкладывают все 120, а также полностью передают «Ювентусу» права на Морату и отдают Ковачича в аренду.

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Перес передумал покупать Де Хеа

Однако на сразу два супертрансфера президент мадридцев не готов. Зинедин Зидан открыто выступал в защиту Кейлора Наваса, которого стремится и дальше видеть основным кипером клуба. Флорентино Перес же настаивал на приобретении Давида Де Хеа. Однако на днях он все-таки прислушался к словам тренера-триумфатора и отказался от идеи данного трансфера.

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«ПСЖ» хочет приобрести Игуаина

Парижане активно ищут замену Златану Ибрагимовичу, что, очевидно, делать непросто. На данный момент, селекционеры клуба остановились на кандидатуре Гонсало Игуаина. Чтобы оторваться от конкурентов за данный трансферный лот они готовы выложить целых 94 миллиона евро. Это поистине огромная сумма, учитывая, что рыночная стоимость аргентинца составляет 60 миллионов.

Аггер завершил карьеру в 31 год

Датчанин шокировал футбольную общественность еще два года назад, в 29-летнем возрасте вернувшись в родной «Брондбю». Однако дело было не в патриотизме, а в форме игрока – регулярные травмы заставили забыть об игре на высоком уровне. Сегодня же Аггер принял решение о завершении карьеры футболиста, заявив, что хоть это и печальный, но правильный выбор. Что ж, пожелаем Даниэлю здоровья и успехов в будущей работе.

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